Osnabrück . Nur noch zwei Tage sind es bis zum Spitzenspiel des VfL Osnabrück gegen den Halleschen FC in der 3. Fußball-Liga. Hinter den Lila-Weißen liegt eine Woche, die der Abschied von Lothar Gans prägte. Die Tagesrubrik zum VfL.

Training: Ist heute um 14 Uhr.

Gans-Abschied, Teil zwei: Mit Geschenken reichlich gewürdigt worden ist Lothar Gans bei seiner Ehrenfeier für langjähriges Wirken beim VfL Osnabrück am Dienstag. Fast immer hat sich der Ex-Manager über die Präsente gefreut. Nur einmal reagierte er doch leicht skeptisch. Und zwar, als Manfred Hülsmann dem 66-Jährigen einen Gutschein für einen Kurs bei der Tanzschule Hull überreichte. „Wir kennen dich als bekennenden Nicht-Tänzer. Vielleicht ändert sich das jetzt bei der nächsten lila-weißen Nacht“, sagte der VfL-Präsident lachend. Die Reaktion von Gans signalisierte nicht gerade euphorische Zustimmung – aus der Fassung brachte ihn aber die kleine Spitze nicht an seinem Abend. Dessen harmonischen Ablauf hatte er selbst initiiert mit der Gestaltung seiner Gästeliste, die keinesfalls nur Promis aus dem Fußball-Business umfasste. Sondern auch seine Jugendfreunde Frank Hartlage und Willi Kröger oder die Gebrüder Martin und Norei Mücerret als damalige Förderer von Tura Grönenberg Melle. Sonderapplaus gab es für seinen engen Freund und Ex-VfL-Spieler Detlev Hegekötter, der den Abend krankheitsbedingt verpasste. Bei aller Nostalgie vergaß Gans aber nicht einen Appell für die Zukunft seines Vereins an Wolfgang Griesert: „Nur gemeinsam mit der Stadt geht es, wenn wir die Infrastruktur des VfL auf Dauer verbessern wollen.“ Der Oberbürgermeister hat zugehört. Ob er Zusagen an eine Tanzeinlage von Gans koppelt?

Geburtstag: Horst Feilzer wäre heute 62 Jahre alt geworden. Der vom TuS Mayen stammende Torjäger machte sich als "Bomber von Osnabrück" zwischen 1979 und 1981 einen Namen beim VfL. Dann ging er zu Bayer 05 Uerdingen, schaffte dort den Aufstieg in die Bundesliga - im Relegationsspiel gegen Schalke 04 traf er beim 3:1 doppelt - und gewann 1985 den DFB-Pokal, wobei er Im Endspiel gegen Bayern München per Volleyschuss traf. In der folgenden Saison war er Teil der Mannschaft, die im Europapokal das Wunder von der Grotenburg schaffte, den legendären 7:3-Sieg gegen Dynamo Dresden. Bei Blau-Weiß 90 Berlin beendete er schließlich seine aktive Karriere. Danach arbeitete er in einem Autohaus und agierte er als Amateurtrainer, auch beim SC Lüstringen und beim SC Türkgücü. Mit seiner Familie lebte er in Bissendorf bei Osnabrück. Im September 2009 verstarb Feilzer im Alter von 52 Jahren nach schwerer Krankheit (hier geht es zum NOZ-Nachruf aus jener Zeit).

Karlsruhe-Tickets: Insgesamt 1100 Karten für das Auswärtsspiel am 2. März im Wildparkstadion sind im Fanshop an der Bremer Brücke für elf (ermäßigt acht) Euro erhältlich.

Köln-Tickets: Im Fanshop am Stadion gibt es Karten für die Partie bei Fortuna Köln (12. März, 19 Uhr). Regulär kosten sie 13 Euro. 50 ermäßigte Plätze gibt es für jeweils 11 Euro.

Heimspiel-Tickets: Für die Partie am Samstag gegen den Halleschen FC (23. Februar, 14 Uhr) gibt es Karten im Fanshop an der Bremer Brücke, im L&T Sporthaus, über die Ticket-Hotline und den Online-Shop. Erhältlich sind auch schon Karten für die folgenden Heimspiele gegen den FSV Zwickau (9. März) und Carl Zeiss Jena (16. März).

Anzeige Anzeige

Ostercamp: Vom 15. bis zum 17. April findet das traditionelle Ostercamp des VfL Osnabrück am Sportpark Illoshöhe statt. Die maximale Teilnehmerzahl ist auf 100 Kinder beschränkt, noch sind Plätze frei. Teilnehmen können Jungen und Mädchen im Alter zwischen 7 und 12 Jahren. An allen drei Tagen finden täglich zwei Trainingseinheiten durchgeführt von lizenzierten Coaches aus dem Nachwuchsleistungszentrum statt. Kostenpunkt: 149 Euro pro Teilnehmer, einschließlich Essen und Trinken sowie Ausstattung bestehend aus einem Trikotsatz (Trikot, Hose, Stutzen), einem Fußball und einer Freikarte für das Heimspiel gegen den VfR Aalen. Anmeldungen im Fanshop an der Bremer Brücke.

Die nächsten Spiele:



Samstag, 23. Februar (14 Uhr): VfL - Hallescher FC (25. Spieltag)



Samstag, 2. März (14 Uhr): Karlsruher SC - VfL (26. Spieltag)



Samstag, 9. März (14 Uhr): VfL - FSV Zwickau (27. Spieltag)



Dienstag, 12. März (19 Uhr): Fortuna Köln - VfL (28. Spieltag)



Samstag, 16. März (14 Uhr): VfL - FC Carl Zeiss Jena (29. Spieltag)



Sonntag, 24. März (13 Uhr): 1. FC Kaiserslautern - VfL (30. Spieltag)



Montag, 1. April (19 Uhr): VfL - Sportfreunde Lotte (31. Spieltag)



Sonntag, 7. April (14 Uhr): VfL - Eintracht Braunschweig (32. Spieltag)



Weiterlesen: Freispruch für Fußballprofis Heider, Willers und Menga