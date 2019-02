Osnabrück. Nach David Blacha könnte dem VfL Osnabrück am Samstag (Anstoß: 14 Uhr, Bremer Brücke) im Spitzenspiel gegen den Halleschen FC eine weitere Stammkraft fehlen: Adam Susac musste an den ersten beiden Trainingstagen aussetzen.

Susac plagt sich mit einer schweren Erkältung und konnte weder am Dienstag noch am Mittwoch an den Übungseinheiten teilnehmen. Somit ist sein Einsatz am Samstag gefährdet. Bisher hat der kroatische Innenverteidiger erst eine Partie in dieser Saison verpasst: Beim 2:1 in Würzburg am 22. Dezember fehlte er wegen einer Rückenprellung.

Nach der Verletzung von Felix Agu gehen dem VfL die Linksverteidiger aus. Der 19-Jährige war nach dem Ausfall von Alexander Dercho der einzige Vertreter von Konstantin Engel, der sich auf dieser Position seit Wochen ein konstant guter Form zeigt.

Alternativlos ist Trainer Daniel Thioune auf der Position dennoch nicht: Steffen Tigges hat die defensive linke Außenbahn schon mehrfach besetzt, wenn der VfL in der Abwehr mit einer Dreier/Fünferreihe agiert. "Das kann er auf jeden Fall", sagt Thioune, "und inzwischen haben wir Steffen auch vorbereitet auf die Rolle des klassischen Linksverteidigers in der Viererkette."

Keine Rolle spielt nach wie vor Furkan Zorba, der vom damaligen Trainer Joe Enochs im Sommer 2017 von Eintracht Frankfurt geholt worden war. Trainer Thioune plant nach wie vor ohne den 20-Jährigen, dessen Vertrag im Sommer ausläuft. Zorba, der am normalen Übungsbetrieb teilnimmt und auch gelegentlich in Testspielen eingesetzt wird, pausiert derzeit wegen Beschwerden in der Leiste.

Noch nicht bekannt ist, wie Thioune am Samstag David Blacha ersetzt. Der 28-Jährige Taktgeber, der bisher in allen Spielen in der Startelf stand, fehlt wegen einer Gelbsperre. Erster Kandidat dürfte Drittliga-Rekordspieler Tim Danneberg sein, aber auch Kamer Krasniqi rechnet sich Chancen aus.

Möglich ist aber auch, dass Thioune die Achter-Position noch offensiver besetzt und Anas Ouahim (überzeugte in einer ähnlichen Rolle beim 2:1 in München) oder Sebastian Klaas dort aufbietet.

