Osnabrück . Ein Leben in Lila-Weiß: Lothar Gans hat fast ein Jahrzehnt als Spieler für den VfL Osnabrück die Knochen hingehalten und noch viel länger den Verein als Trainer und Manager durch die Stürme des Proffußballgeschäfts gesteuert. Gestern Abend haben 150 langjährige Weggefährten den 66-Jährigen bei einem launigen Galaabend gewürdigt.

„Hier steigt ausdrücklich keine Verabschiedung. Sondern die Ehrenfeier für den Mann, der wie kein anderer mit der Entwicklung des VfL verbunden ist und bleiben wird.“ Unter diesem Motto begrüßte VfL-Geschäftsführer Jürgen Wehlend die Prominenz aus Fußball und Politik in den VIP-Räumen der Südtribüne der Bremer Brücke und ergänzte in Richtung Gans: „Du hast in einem von Oberflächlichkeiten und gewisser Gnadenlosigkeit geprägten Geschäft immer aufrichtiges Interesse am Menschen gezeigt. Konsequent in der Sache, fair zur Person: Das zeichnet dich aus“, so Wehlend unter dem Applaus der 150 Gäste um den niedersächsischen Innenminister Boris Pistorius und Osnabrücks Oberbürgermeister Wolfgang Griesert.

Sowie Heribert Bruchhagen. „Auf dem Platz war Lothar ein Schienenfahrzeug mit Schrottmeisel, das nur geradeaus fuhr auf seiner Seite und den Gegner zerstörte“, sagte der langjährige Manager von Eintracht Frankfurt, der als Aktiver mit der DJK Gütersloh viele Duelle mit Gans austrug. Da hatte Gans die Umschulung zum Rechtsverteidiger unter VfL-Trainer Reinhold Ertel bereits hinter sich. „Zweikämpfe haben wir ihm aber beigebracht: Als er bei uns anfing, war er ja noch spindeldürr“, erinnerte sich Helmut Spielmeyer, sein Ex-Trainer beim TuS Haste, der Anfang der 70er-Jahre die zweite Kraft im Osnabrücker Fußball war und Gans den Weg zu den Profis ebnete.

Den Weg des 66-Jährigen nach der aktiven Zeit zeichneten Jörg Wontorra und NOZ-Sportchef Harald Pistorius als Moderatoren des Abends anhand prominenter Gäste nach: Tom Bartels erzählte aus seiner Fußballkarriere beim damals aufstrebenden Club Tura Melle unter Trainer Gans: „Er kannte jeden Amateurspieler – und sieht heute noch so blendend aus wie damals“, so der ARD- Sportkommentator. Elfmeterheld Uwe Brunn berichtete, wie Gans als VfL-Trainer den Kickern am Bramscher Darnsee vor dem Aufstiegsspiel im Sommer 2000 Lockerheit verschaffte: „Wir liefen an der Pferdekoppel vorbei. Gans bot Ersatztorwart Manuel Greil zehn Euro, falls er auf dem Gaul reitet.“ Weil Greil dabei kurios und heftig stürzte, hätte er gegen Union Berlin wohl nicht spielen können. „Zum Glück wollte der Fußballgott, dass wir trotzdem aufsteigen“, so Brunn mit Blick auf das legendäre Elfmeter-Drama.







Überraschungsgast des Abends war Simon Zoller, der 2012/13 beim VfL den Durchbruch schaffte: Die Chance dazu hatte ihm Manager Gans als „großer Funktionär und noch größerer Mensch“ gegeben. „Ich habe damals zwei Koffer gepackt und bin hergekommen“, erzählte der Stürmer des VfL Bochum. „Als meine Tochter Laura gesagt hat, sie würde ihn heiraten, hat er dasselbe gemacht“, konterte Wontorra.

Per Videobotschaft hatten alte Weggefährten, die nicht vor Ort sein konnten, Grüße ausgerichtet. Mal pathetisch wie Addy-Waku Menga, der bei Gans den ersten Profivertrag unterschrieb und sagte: „Lothar hat sein Leben geopfert für den VfL.“ Auch nachdenklich wie Rekordspieler Joe Enochs, der dem „Freund und wichtigsten Menschen meiner Laufbahn“ aus Zwickau mit Blick auf die Überdrehtheit des Geschäftes ausrichtete: „Fußball ändert viele Menschen. Du hast dich nie geändert.“ Und humorvoll, wie der auch vor Ort anwesende Christian Claaßen. Der Ex-VfL-Stürmer sagte im Video: „Du bist alles: Spieler, Teamchef, Manager, Trainer – jetzt Zuschauer. Auch da alles Gute für dich, in dem Bereich.“



Beim finalen langen Applaus winkte Gans verlegen ab. Wichtiger war ihm, selbst seinen Dank auszurichten an alle, die ihn begleitet haben – insbesondere an seine Familie um seine Frau Sigi.