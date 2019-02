Osnabrück. Jetzt können sich die Fußballprofis wieder voll auf ihren Job konzentrieren: Das Landgericht Osnabrück hat am Dienstag Marc Heider, Tobias Willers und Addy-Waku Menga vom Vorwurf der versuchten Erpressung freigesprochen.

Ein Nachspiel in diesem Verfahren kann es jetzt nur noch geben, wenn die Staatsanwaltschaft innerhalb einer Woche beim Oberlandesgericht Oldenburg Revision einlegt. Die Staatsanwältin wollte sich am Dienstag nach der Urteilsverkündung dazu noch nicht äußern.

Spielmanipulation ist vom Tisch

Im Mittelpunkt des Verfahrens standen einmal mehr die Geschehnisse in der 3. Fußball-Liga vor dem letzten Spieltag der Saison 2016/17. Auf der Anklagebank: Der Mannschaftskapitän des VfL Osnabrück, Marc Heider, sowie dessen ehemalige Kollegen Tobias Willers und Addy-Waku Menga. Verkürzt kann man die damaligen Geschehnisse wie folgt zusammenfassen: Der VfL musste in der 3. Liga noch gegen den abstiegsbedrohten SC Paderborn antreten. Mit Willers als treibender Kraft sollte per Whatsapp und Telefonanrufen bei bekannten Kollegen der ebenfalls gegen den Abstieg spielenden Teams aus Erfurt und Werder Bremen U23 ein finanzieller Bonus eingeworben werden, damit sich der VfL im letzten Spiel gegen die Paderborner noch einmal richtig reinhängt. Darin sah die Staatsanwaltschaft den Versuch einer Erpressung und einer Spielmanipulation. Das bewertete das Amtsgericht in erster Instanz anders und sprach die Profis frei. Die Staatsanwaltschaft ging in Berufung, wobei der Vorwurf der ,,Manipulation von berufssportlichen Wettbewerben“ inzwischen vom Tisch ist. Im Berufungsverfahren vor dem Landgericht ging es deshalb jetzt nur noch um den Vorwurf der versuchten Erpressung.

Duffners Überzeugung

Nachdem der frühere Erfurter Spieler Carsten Kammlott bereits in der vergangenen Woche als Zeuge ausgesagt hatte, wurden am Dienstag die Bremer Rafael Kazior, Tobias Duffner und Claas-Christopher Bente in den Zeugenstand gebeten. Kazior bestätigte, dass ihn Heider (mit dem er persönlich befreundet sei) telefonisch kontaktiert habe – und von Anfang an deutlich gemacht habe, dass er auf Betreiben von Willers anfrage. Kazior: ,,So richtig ernst genommen habe ich das nicht." Heider habe kein Geld gefordert oder irgendwelchen Druck ausgeübt. Ähnlich schilderte Werder-Physiotherapeut Bente den Anruf von Menga, den er aus früheren Fußballzeiten kenne. Bente: ,,Ich hatte kein schlechtes Gefühl nach dem Anruf und war auch nicht aufgewühlt. Anschließend konnte ich auch gut schlafen." Bleibt noch Duffner, der keinen direkten Whatsapp- oder Telefonkontakt mit Heider, Menga und Willers hatte, aber von den diversen Kontaktaufnahmen im Mannschaftskreis erfuhr. Er habe danach diese Informationen an den Ombudsmann des Deutschen Fußball-Bunds mit dem Ziel weitergegeben, das Spiel in Osnabrück unter Beobachtung stellen zu lassen. Seine erstinstanzliche Aussage vor dem Amtsgericht, wonach er es für möglich gehalten habe, dass Osnabrück mit Absicht gegen Paderborn verliere, wenn Bremen nichts zahle, wollte Duffner nun vor dem Landgericht nicht so drastisch ausdrücken. Er sei aber nach wie vor der Überzeugung, dass die Partie einen anderen Ausgang genommen hätte, ,,wenn wir nicht eingeschritten wären".

Staatsanwältin fordert Geldstrafen

Während die Verteidiger von Willers, Heider und Menga in ihren Plädoyers Freisprüche für ihre Mandanten forderten, sah die Staatsanwältin bei Willers den Vorwurf der versuchten Erpressung sowie bei Heider und Menga den Tatbestand der Beihilfe zur versuchten Erpressung erfüllt. Ihr Antrag: Willers solle zu einer Geldstrafe von 70 Tagessätzen zu je 150 Euro (also 10500 Euro) verurteilt werden, Heider und Menga jeweils zu einer Geldstrafe von 20 Tagessätzen zu je 150 Euro (also 3000 Euro).

Deutliche Worte an Willers

Dem Antrag der Staatsanwaltschaft folgte die 7. Kleine Strafkammer des Landgerichts nicht. Das Fußballer-Trio sei bereits durch die vom DFB-Sportgericht verhängten Spielsperren und Geldstrafen genug bestraft worden, ,,vom DFB haben Sie das Passende gehört", führte der Vorsitzende Richter in der Urteilsbegründung aus. Für eine Verurteilung wegen versuchter Erpressung beziehungsweise Beihilfe zur versuchten Erpressung sehe er keine nachhaltigen Beweise. Allerdings richtete der Vorsitzende Richter im gleichen Atemzug deutliche Worte vor allem in Richtung Willers: ,,Das war eine dumme Idee." Dass er (Willers) gut eine Woche lang immer wieder an dieser Idee ,,gewirkt" habe, ,,ist nicht in Ordnung". Mehr noch: ,,Das war instinktlos, dreist und frech. Wenn ein solches Verhalten Schule macht, geht der Fußball kaputt."