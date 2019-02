Osnabrück. Die Trainingswoche vor dem Spitzenspiel an diesem Samstag gegen den Halleschen FC (14 Uhr, Bremer Brücke) läutet der VfL Osnabrück heute mit einer Doppel-Einheit ein. Am Abend feiert Ex-VfL-Manager Lothar Gans Teil zwei seines Abschieds.

Geburtstage: Helmut Bensmann wäre heute 79 Jahre alt geworden. Bis 1969 bestritt der Junge aus Holzhausen 173 Punktspiele für den VfL mit dem finalen Gewinn der ersten Nordmeisterschaft unter Trainer Radoslav Momirski. Vor etwas mehr als zwei Jahren ist Bensmann gestorben - hier der Nachruf auf eine VfL-Legende.

Training: Ist heute um 8.45 Uhr/9.30 Uhr als morgendliche Aktivierung - und um 15 Uhr dann die Einheit auf dem Platz auf der Illoshöhe.

Gans-Abschied, Teil zwei: Die eine oder andere Anekdote ausgepackt wird mit Sicherheit beim zweiten Teil des VfL-Abschieds von Ex-Manager Lothar Gans, der heute Abend in den VIP-Räumen an der Bremer Brücke steigt. Angekündigt zu einem gemütlichen Abend haben sich alte Weggefährten, Ex-Spieler und VfL-Funktionsträger, Managerkollegen aus allen Ligen sowie Vertreter aus der Politik.

Karlsruhe-Tickets: Insgesamt 1100 Karten für das Auswärtsspiel am 2. März im Wildparkstadion sind im Fanshop an der Bremer Brücke für elf (ermäßigt acht) Euro erhältlich.

Köln-Tickets: Im Fanshop am Stadion gibt es Karten für die Partie bei Fortuna Köln (12. März, 19 Uhr). Regulär kosten sie 13 Euro. 50 ermäßigte Plätze gibt es für jeweils 11 Euro.

Heimspiel gegen Halle: Für das Heimspiel gegen den Halleschen FC (23. Februar, 14 Uhr) gibt es Karten im Fanshop an der Bremer Brücke, im L&T Sporthaus, über die Ticket-Hotline und den Online-Shop.

Ostercamp: Vom 15. bis zum 17. April findet das traditionelle Ostercamp des VfL Osnabrück am Sportpark Illoshöhe statt. Die maximale Teilnehmerzahl ist auf 100 Kinder beschränkt, noch sind Plätze frei. Teilnehmen können Jungen und Mädchen im Alter zwischen 7 und 12 Jahren. An allen drei Tagen finden täglich zwei Trainingseinheiten durchgeführt von lizenzierten Coaches aus dem Nachwuchsleistungszentrum statt. Kostenpunkt: 149 Euro pro Teilnehmer, einschließlich Essen und Trinken sowie Ausstattung bestehend aus einem Trikotsatz (Trikot, Hose, Stutzen), einem Fußball und einer Freikarte für das Heimspiel gegen den VfR Aalen. Anmeldungen im Fanshop an der Bremer Brücke.

Die nächsten Spiele:



Samstag, 23. Februar (14 Uhr): VfL - Hallescher FC (25. Spieltag)



Samstag, 2. März (14 Uhr): Karlsruher SC - VfL (26. Spieltag)



Samstag, 9. März (14 Uhr): VfL - FSV Zwickau (27. Spieltag)



Dienstag, 12. März (19 Uhr): Fortuna Köln - VfL (28. Spieltag)



Samstag, 16. März (14 Uhr): VfL - FC Carl Zeiss Jena (29. Spieltag)



Sonntag, 24. März (13 Uhr): 1. FC Kaiserslautern - VfL (30. Spieltag)



Montag, 1. April (19 Uhr): VfL - Sportfreunde Lotte (31. Spieltag)



Sonntag, 7. April (14 Uhr): VfL - Eintracht Braunschweig (32. Spieltag)

