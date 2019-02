Osnabrück. Ein Sondertermin-Doppel am Tag des Zweifach-Trainings: Die Vorbereitung des VfL Osnabrück auf das Drittliga-Topspiel am Samstag (14 Uhr, Bremer Brücke) gegen den Halleschen FC nimmt an diesem Dienstag Fahrt auf. Voll im Stress: unter anderen Spieler Marc Heider und Ex-Manager Lothar Gans.

Mit der Fitness-Aktivierung eröffnet die erste Trainingsgruppe der VfL-Profis um 8.45 Uhr den Tag – für Heider geht es direkt danach weiter zum inzwischen dritten Termin am Landgericht. Ab 10 Uhr wird dort wieder im Berufungsverfahren wegen des Vorwurfs der versuchten Erpressung im Vorfeld der Partie gegen Paderborn im Mai 2017 verhandelt – neben Heider müssen sich auch die Ex-VfL-Fußballer Tobias Willers und Addy-Waku Menga verantworten. Nach dem Plan des Vorsitzenden Richters soll das Verfahren diesmal zum Abschluss gebracht werden.

Wenn ab 15 Uhr die VfL-Profis ihre zweite Einheit auf dem Platz absolvieren, wird Felix Agu erneut fehlen: Nach seinem von Sandrino Braun durch heftigen Körpereinsatz forcierten Sturz auf die Schulter beim Derby in Münster (0:0) hat der 19-Jährige gestern die MRT-Untersuchung absolviert – die Diagnose will der VfL heute bekannt geben.

Dass gegen Halle am Samstag auch David Blacha nach seiner 5. Gelben Karte nicht auflaufen wird, ist ein Novum: Der 28-jährige Zugang vom SV Wehen Wiesbaden dirigierte in allen bisherigen 24 Ligaspielen im zentralen Mittelfeld das Spiel des VfL – verpasst hat er lediglich 55 der 2160 Drittliga-Minuten. Im Herbst 2010 wurde der Deutsch-Pole unter Co-Trainer Daniel Thioune bei RW Ahlen erstmals Drittliga-Stammspieler. In der aktuellen Saison prägt der technisch versierte, zugleich flinke und bissige Fußballer mit der guten Übersicht den Takt im VfL-Spiel – die Frage, wer ihn gegen Halle ersetzt, ist eine spannende und für die lila-weißen keine ganz unwichtige.



Grundsätzlich infrage kommen mehrere Alternativen: Defensiv orientiert etwa Konstantin Engel, der nach den Ausfällen von Alexander Dercho und Agu wohl aber auch links in der Abwehrkette gebraucht wird. Denkbar ist auch der Einsatz von Kamer Krasniqi, zuletzt im September beim 0:0 in Jena in der 3. Liga auf dem Feld, aber beim jüngsten 7:1 im Test gegen Regionalligist Jeddeloh II mit einem engagierten Auftritt. Die gerade in einem Heimspiel gut möglichen offensiveren Varianten wären Sebastian Klaas oder Tim Danneberg: Youngster Klaas absolvierte beim 0:2 gegen Großaspach im letzten Heimspiel einen 20-Minuten-Auftritt. Drittliga-Rekordspieler Danneberg stand im Jahr 2019 noch nicht in der Startelf, zeigte aber – etwa als zeitweiliger Vertreter von Ulrich Taffertshofer – ansprechende Leistungen im Herbst.

Noch weiter zurückgeblickt und die eine oder andere Anekdote ausgepackt wird mit Sicherheit beim zweiten Teil des VfL-Abschieds von Ex-Manager Lothar Gans, der am Dienstagabend in den VIP-Räumen an der Bremer Brücke steigt. Angekündigt zu einem gemütlichen Abend haben sich alte Weggefährten, Ex-Spieler und VfL-Funktionsträger, Managerkollegen aus allen Ligen sowie Vertreter aus der Politik.

