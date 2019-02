Münster. 13 Spiele unbesiegt: Auch nach dem 0:0 im Derby bei Preußen Münster hält die starke Auswärtsserie des VfL Osnabrück in der 3. Fußball-Liga. Als Tabellenführer ist lila-weiß nun aber auch seit 190 Minuten ohne eigenes Tor. Wieso ist aktuell Sand im Getriebe einer Offensive, die im Winter doch variabler geworden sein soll?

Man könnte es sich auch nach dem Derby leicht machen und sagen: Weil Benjamin Girth nicht trifft. Der Leihspieler von Holstein Kiel hat alle drei VfL-Ligatore des Jahres 2019 erzielt. In Münster hatte er die erste Chance der Partie – eine, die er durchaus machen darf, wie VfL-Trainer Daniel Thioune am Sonntag sagte. Nach Marc Heiders Kopfball- Ablage traf er den Ball aus Nahdistanz schlecht: vorbei. Danach tauchte der 27-Jährige etwas ab – eine Torgelegenheit hatte er nicht mehr.

Auffälliger agierten andere, etwa der etwas überraschend in die Startelf gerückte Etienne Amenyido. Ballbehandlung und Dribbelstärke beeindruckten – nicht aber seine Abschlüsse: Nach 62 Minuten scheiterte er aus Nahdistanz an Münster-Keeper Max Schulze Niehues – 120 Sekunden zuvor hatte er freistehend aus zwölf Metern nur die Unterkante Latte getroffen. „Der Ball hüpft mir beim Direktschuss auf den Knöchel, so stieg er hoch – aber das soll keine Ausrede sein. Klar muss der rein“, sagte Amenyido.





Ob er überrascht gewesen sei, für den bis dato besten VfL-Torschützen Marcos Álvarez in der Startelf zu stehen? „Nein. Ich habe gut trainiert. Im Umschaltspiel kann ich eine Waffe sein. Aber vor dem Tor muss ich abgezockter werden“, so der 20-Jährige, der im letzten Satz das aktuell größte Manko des VfL anspricht. „Am Ende geht es halt darum, den Ball über die Linie zu bekommen“, weiß auch Trainer Thioune, dass nur drei Tore in vier Spielen des Jahres 2019 im Normalfall nicht der Bilanz eines Tabellenführers entsprechen.

Die defensive Stabilität seiner Elf sowie die Überlegenheit an klaren Chancen gegen Münster stehen für die Berechtigung seiner taktischen und personellen Variation für die Münster-Partie: Dreierkette in Halbzeit eins, Felix Agu in der Startelf. Fehlendes Glück darf der VfL für sich auch in Anspruch nehmen, wenn man den Pfostenschuss des als Dauerkämpfer unverzichtbaren Marc Heider betrachtet – ein nach schneller Drehung überraschend aus spitzem Winkel abgefeuerter Strich, den Schulze Niehues sicher nicht erwischt hätte.

Die einzige Großchance der Preußen setzte der Ex-Lotter Kevin Rodrigues Pires am Tor vorbei – Glück also auch für den VfL, dass die angesichts des eigenen Chancen-Wuchers für den Fußball oft typische Höchststrafe ausblieb. Die Aufgabe, das Offensivspiel schlagkräftiger zu gestalten, bleibt. Potenzial besteht: Die verbesserte Einbindung des stets engagierten Girth ins Kombinationsspiel – und das wieder konsequentere Suchen des Strafraumstürmers in vorderster Front – dürfte ein Weg sein.



Andere führen über Akteure, die im Herbst beeindruckt haben: Etwa Álvarez, der in Münster wieder bei einem Freistoß (abgefälscht, Schulze Niehues parierte) seine beste Szene hatte. Er wird das Ziel haben, aus dem Spiel heraus (fünf Vorlagen, zwei Tore) selbst wieder effektiver zu sein. Dazu wird Thioune daran arbeiten, Spieler mit Potenzial wieder näher an ihre Leistungsgrenze zu bringen: Wie Manuel Farrona Pulido, der zuletzt unglücklich agierte und nun gesperrt fehlt. Aber auch Anas Ouahim, der bei aller Dribbelstärke mehr Zug zum Tor zeigen darf. Oder Luca Pfeiffer, den Thioune für dessen Schussstärke schon oft lobte – ein solches bezüglich des ersten Drittliga-Tors des 23-Jährigen steht noch aus.





Am Ende müssen es die Akteure auf dem Feld richten. Heider, zweitbester VfL-Schütze (sechs Tore), brachte es nach dem 0:0 auf den Punkt: „Das nächste Mal hauen wir die Dinger einfach wieder rein – und fertig.“

