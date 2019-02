Muss im nächsten Spiel pausieren: David Blacha (links). Foto: Fotostand/Paetzel

Osnabrück. VfL-Mittelfeldlenker David Blacha kassierte in Münster die fünfte Gelbe Karte – und wird dem VfL am Samstag gegen Halle ebenso fehlen wie Manuel Farrona Pulido, der auch die fünfte Gelbe Karte der Saison sah. Nachfolgend die VfL-Spieler in der Einzelkritik.