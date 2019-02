Traf dreifach gegen Jeddeloh: Luca Pfeiffer. Foto: David Ebener

Osnabrück. Überraschend deutlicher Erfolg für den VfL Osnabrück im Testspiel gegen den SSV Jeddeloh II: Beim 7:1-Sieg der am Samstag beim Drittliga-Derby in Münster (0:0) nicht eingesetzten Spieler empfahlen sich einige Fußballer der Lila-Weißen für einen Einsatz am kommenden Samstag gegen den Halleschen FC.