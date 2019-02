Osnabrück. Während der VfL an diesem Sonntag dem Derby ein Testspiel gegen Jeddeloh folgen lässt, feiert Ex-Manager Lothar Gans seinen 66. Geburtstag.

Jeddeloh-Test: Am Tag nach dem Derby testet der VfL schon wieder. An diesem Sonntag spielen die Osnabrücker um 11 Uhr auf dem Kunstrasenplatz der Illoshöhe gegen den SSV Jeddeloh II, aktuell Neunter der Regionalliga Nord.



Glückwunsch! Am Dienstag wird er noch einmal offiziell mit einem Festakt in den Ruhestand verabschiedet. Am heutigen Sonntag feiert ,,Mister VfL" Lothar Gans erst mal seinen 66. Geburtstag. Hier lesen Sie mehr über den ehemaligen Manager, Spieler und Trainer.

Karlsruhe-Tickets: 1100 Karten für das Auswärtsspiel am 2. März im Wildparkstadion sind ab sofort im Fanshop an der Bremer Brücke für elf (ermäßigt acht) Euro erhältlich.

Köln-Tickets: Im Fanshop am Stadion gibt es Karten für die Partie bei Fortuna Köln (12. März, 19 Uhr). Regulär kosten sie 13 Euro. 50 ermäßigte Plätze gibt es für jeweils 11 Euro.

Heimspiel gegen Halle: Für das Heimspiel gegen den Halleschen FC (23. Februar, 14 Uhr) gibt es Karten im Fanshop an der Bremer Brücke, im L&T Sporthaus, über die Ticket-Hotline und den Online-Shop.

Ostercamp: Vom 15. bis zum 17. April findet das traditionelle Ostercamp des VfL Osnabrück am Sportpark Illoshöhe statt. Die maximale Teilnehmerzahl ist auf 100 Kinder beschränkt, noch sind Plätze frei. Teilnehmen können Jungen und Mädchen im Alter zwischen 7 und 12 Jahren. An allen drei Tagen finden täglich zwei Trainingseinheiten durchgeführt von lizenzierten Coaches aus dem Nachwuchsleistungszentrum statt. Kostenpunkt: 149 Euro pro Teilnehmer, einschließlich Essen und Trinken sowie Ausstattung bestehend aus einem Trikotsatz (Trikot, Hose, Stutzen), einem Fußball und einer Freikarte für das Heimspiel gegen den VfR Aalen. Anmeldungen im Fanshop an der Bremer Brücke.

