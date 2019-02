Münster. Keine Tore im Derby, 0:0 bei Preußen Münster. So richtig wussten die Profis des VfL Osnabrück auch nicht, ob sie sich freuen oder ärgern sollten. Die Stimmen zum Spiel.

Daniel Thioune, Trainer des VfL Osnabrück: ,,Es war ein Derby mit vielen kleinen Nickeligkeiten, die es vielleicht nicht braucht. Ich hatte das Gefühl, dass wir in den ersten Minuten gut drin waren, mussten dann aber leider Felix Agu verletzungsbedingt auswechseln. Es war ein Spiel auf Augenhöhe. Nach der Pause sollte sich meine Mannschaft weniger mit dem Schiedsrichter beschäftigen, sondern mit sich selbst. Das ist uns ziemlich gut gelungen. Wir waren dominant und spielstark. Im Fußball muss man eiskalt sein und zuschlagen – und wir hatten gute Möglichkeiten. Mit dem Unentschieden müssen wir leben. Aufgrund der Chancen wäre es aber nicht unverdient gewesen, heute drei Punkte mitzunehmen."

Marco Antwerpen, Trainer von Preußen Münster: ,,Grundsätzlich sind wir zufrieden, gegen den Tabellenführer einen Punkt mitgenommen zu haben. Dass Osnabrück über Standards gefährlich ist – darauf hatten wir schon vor dem Spiel hingewiesen. Der VfL hat wieder gut verteidigt, wie in der gesamten Saison schon. Osnabrück ist einfach eine richtig gute Mannschaft. Sie stehen gut in den Zweikämpfen, die Innenverteidiger machen ihren Job. In der zweiten Halbzeit wollten wir aktiver sein, hatten aber die eine oder andere Situation gegen uns. Wenn es 0:0 steht, muss man den einen Punch setzen. Mir wäre es relativ egal gewesen, ob wir hier verdient oder glücklich gewonnen hätten."

Adam Susac, Innenverteidiger des VfL: ,,Heute war mehr drin. In der zweiten Halbzeit hatten wir richtig gute Chancen. Den einen Zähler nehmen wir aber mit und weiter geht's. Heute ging viel über Kampf, es war nicht viel Tempo im Spiel. Die Mannschaft, die das Tor gemacht hätte, wäre wahrscheinlich als Sieger vom Platz gegangen."

Bashkim Renneke, VfL-Rechtsverteidiger: ,,Wenn ich die Ergebnisse der Konkurrenz sehe, dann ist es wohl ein gewonnener Punkt. Es war ein zähes Spiel mit vielen Unterbrechungen. Trotzdem sind wir zu guten Gelegenheiten gekommen. Das Chancenplus lag auf unserer Seite. Ab morgen liegt der Fokus auf das Heimspiel gegen Halle."

Konstantin Engel, VfL-Defensivverteidiger: ,,Wenn man sieht, wie viele Chancen wir heute hatten, gerade in der zweiten Halbzeit, wäre der Sieg für uns verdient gewesen. So müssen wir aber auch mal mit dem Punkt zufrieden sein. Wir haben wieder richtig gut als Mannschaft zusammengehalten, verteidigt und über 90 Minuten Kompaktheit gezeigt. Unser Manko war aber, dass wir kein Tor gemacht haben – das hätte uns vielleicht noch mehr Ruhe und Sicherheit gegeben. Ich bin natürlich dankbar und froh darüber, dass nach meinem Fehlpass nicht das 0:1 fällt. Ich hätte einfach Uli Taffertshofer genauer anspielen oder – noch besser – den Ball einfach löschen müssen. Stark ist, dass die Fans momentan anerkennen, was wir leisten, das honorieren und uns super unterstützen. Und wenn man die anderen Ergebnisse heute sieht, war der Punkt ja doch noch ganz wichtig."