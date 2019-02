Münster. Der Derbysieg war greifbar nah und wäre verdient gewesen: Nach einem intensiven Kampfspiel musste sich der VfL Osnabrück beim SC Preußen Münster allerdings mit einem torlosen Remis begnügen. Das 0:0 vor 11572 Zuschauern sichert aber in jedem Fall die Tabellenführung – und den Bestand der Auswärtsserie als in fremden Stadien weiter ungeschlagenes Team.

Nur auf den SV Wehen Wiesbaden (2:1 in Unterhaching) hat der VfL im Aufstiegskampf Boden verloren: Weil der KFC Uerdingen (2:3 in Großaspach) und der Karlsruher SC (0:1 gegen Kaiserslautern) ihre Partien verloren, konnten die Lila-Weißen ihren Vorsprung auf diese Teams an der Tabellenspitze sogar ausbauen.

VfL-Trainer Daniel Thioune änderte seine Elf nach der 0:2-Niederlage gegen Sonnenhof Großaspach personell und taktisch: Für Marcos Alvarez und Anas Ouahim begannen Felix Agu und Etienne Amenyido in einem 3-4-3-System. Münster-Coach Marco Antwerpen setzte auf den wiedergenesenen René Klingenburg für Rufat Dadashov in der Startelf. Ansonsten brachte er dieselbe Elf wie bei der 0:1-Pleite in Lotte am vergangenen Montag, stellte aber von der Dreierkette auf ein 4-4-2 mit Raute um.

Münster brauchte zu Beginn der Partie ein wenig, um sich im neuen System zu orientieren, was dem VfL zunächst einige Räume eröffnete und eine Großchance brachte: Nach einem langen Ball von Amenyido und einer Kopfball-Ablage von Marc Heider kam Benjamin Girth im Strafraum frei zum Schuss, traf aber aus 13 Metern den Ball nicht richtig – er kullerte zwischen dem Torpfosten und dem ebenso einschussbereit am Fünfmeterraum stehenden David Blacha ins Aus (5.).



Danach konnte Münster sich ein wenig befreien, kam durch einen Kopfball von Youngster Cyrill Akono (drüber, 14.) zur ersten Torannäherung, hatte aber weiter Probleme in der Spieleröffnung gegen konsequent mit drei Mann in vorderster Linie attackierende Osnabrücker. Die kamen nach Standards zu weiteren Chancen: Maurice Trapps Kopfball nach Blacha-Ecke und Agu-Ablage strich über das Tor, Ulrich Taffertshofers Schuss in der zweiten Welle nach einer Freistoßflanke rauschte rechts vorbei.

Und die Derbyschärfe? Brachten im zweiten Teil der ersten Halbzeit vor allem Münsters René Klingenburg und Sandrino Braun ins Spiel. Letzterer attackierte VfL-Linksaußen Agu zweimal in Folge hart: Beim ersten taktischen Foul ließ der ansonsten umsichtig leitende Schiedsrichter Christian Dingert unverständlicherweise die Karte stecken, beim nächsten Zusammenprall der beiden ging Agu im Strafraum der Münsteraner zu Boden. Dingert ließ den Rempler von Schulter an Schulter weiterlaufen, der VfL-Youngster fiel dabei aber so unglücklich, dass er später ausgetauscht werden musste.

Weil Münster den Ball nicht zur Behandlungspause ins Aus gespielt hatte und im Gegenzug selbst einen (unberechtigten) Elfmeter haben wollte, kochten die Emotionen hoch in der zweiten Rudelbildung der Partie: Insbesondere Klingenburg und Adam Susac taten sich hier mit klarer Körpersprache gegen die jeweiligen Rivalen hervor. Aufregung gab es auch noch einmal kurz vor der Pause, als Girth im Strafraum Kittner den Ball vermeintlich an die Hand köpfte – Dingert gab aber nach dem Kopfkontakt zu Recht keinen Strafstoß.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit stellte VfL-Trainer Thioune auf ein 4-4-2-System um – mit Girth und dem starken Amenyido in vorderster Front. Osnabrück agierte weiter geduldig und überlegen – und stand nach einer Stunde ganz dicht vor der Führung: Heider erahnte einen Rückpass von Münsters Menig, ging dazwischen und spielte im Strafraum Amenyido frei, der direkt abzog – und den Ball an die Unterkante der Latte nagelte. Von dort sprang der Ball klar vor der Linie auf und wieder ins Feld zurück. Direkt danach kam der 21-Jährige nach einer Farrona-Flanke zur nächsten Chance, als er einen Gegner versetzte, aber dann an Schulze Niehues im SCP-Tor scheiterte.

In der Schlussphase legte Münster mit der flinken Offensivkraft Tobias Rühle und Osnabrück mit dem gewitzten Alvarez nach – letzterer prüfte mit der ersten Aktion nach seiner Einwechslung Schulze Niehues mit einem 23-Meter-Freistoß. Schon zuvor hatte Heider nach einem starken Spielzug über Blacha und Renneke nur den Pfosten getroffen – die Führung für den Tabellenführer wäre zu diesem Zeitpunkt hochverdient gewesen.

Stattdessen schenkte der ansonsten starke Engel den Gastgebern mit einem krassen Fehlpass die Chance, die Partie komplett zu kippen: Pires-Rodrigues hatte aus acht Metern die große Einschusschance, setzte den Ball aber am linken Pfosten des Osnabrücker Tores vorbei. In der Schlussphase entwickelte sich ein offener Schlagabtausch mit leichten Vorteilen für Münster, klare Einschussgelegenheiten gab es keine mehr.

Stimmungstechnisch gelang dem mitgereisten VfL-Anhang (etwa 1500 Fans) ein klarer Punktsieg gegen ein vom Osnabrücker Auftritt durchaus beeindrucktes Heimpublikum. Die neu formierten Preußen-Ultras fielen vor allem durch das Zünden von Pyrotechnik zu Beginn des Spiels auf.

Im Spitzenspiel am kommenden Samstag gegen den Halleschen FC (0:0 gegen Lotte) muss der VfL ohne David Blacha und Manuel Farrona Pulido auskommen – beide sahen in Münster ihre 5. Gelbe Karte der Saison und sind gesperrt.

Statistik Münster: Schulze Niehues – Menig, Scherder, Kittner Heidemann – Braun – Klingenburg, Pires-Rodrigues – Kobylanski (65. Rühle) – Hoffmann (72. Müller), Akono (83. Dafashov) VfL: Körber – Engel, Susac, Trapp – Renneke, Blacha, Taffertshofer, Agu (37. Farrona Pulido) – Amenyido (80. Ouahim), Heider – Girth (71. Alvarez) Preußen-Reserve: Schnitzler (Tor), Schwarz, Schweers, Cueto VfL-Reserve: Kühn (Tor), Pfeiffer, Danneberg, Konrad Schiedsrichter: Christian Dingert Gelbe Karten: Münster: Hoffmann (17.) / VfL: Trapp (11./2. Gelbe Karte), Blacha (40./ 5., gegen Halle gesperrt), Taffertshofer (45./4.), Susac (74./3.), Farrona Pulido (82.,5., gegen Halle gesperrt). Zuschauer: 11572 Tore: -