Osnabrück. Die Bilanz spricht für den SC Preußen Münster, die Tabelle für den VfL Osnabrück: Im 43. Pflichtspiel- Derby zwischen den Clubs wollen die Lila-Weißen heute (14 Uhr, Preußenstadion) in der 3. Fußball-Liga die richtige Antwort auf die 0:2-Pleite gegen Großaspach geben.

Und gut starten in die Wochen der Wahrheit mit Spielen gegen den Halleschen FC und den Karlsruher SC, die wie der VfL gut im Rennen sind um die Aufstiegsplätze. Nebenbei gilt es, die negative Bilanz gegen Münster aufzupolieren: Von 42 Pflichtspielen gewann der VfL 15 (Münster 19), bei den Preußen verlor der VfL in 21 Partien elfmal.

Zwei der fünf Auswärtssiege in Münster sind aber historisch: Der 2:1-Erfolg 1991 durch Tore von Fred Klaus und Andreas Golombek war der einzige im DFB-Pokal, der 1:0-Sieg zu Beginn der Saison 2016/17 der bisher einzige in der 3. Liga. Er gelang unter Joe Enochs, der bei der 1:4-Pleite im September 2017 beim VfL das letzte Ligaspiel vor der Entlassung coachte.

Seine Münster-Premiere als VfL-Cheftrainer geht Daniel Thioune gewohnt gelassen an: „Der Auftrag der Fans ist klar: Derbysieg. Wir gehen als Tabellenführer die Aufgabe mit einem guten Gefühl an – gegen einen wohl hoch motivierten Gegner“, sagt der 44-Jährige mit Blick auf das Prestigeduell bei frühlingshaften Temperaturen.



Taktisch erwartet Thioune die Preußen erneut mit der Dreierkette hinten, personell aber im Gegensatz zur 0:1-Pleite in Lotte mit dem wiedergenesenen Mittelfeldkämpfer René Klingenburg und dem flinken Stürmer Tobias Rühle in der Startelf. Ob er auf die im Zentrum geballte Offensivkraft des SCP wie im Hinspiel (3:0) mit einer Umstellung der eigenen Abwehrreihe auf eine Dreierkette reagiert, ließ der Trainer offen. Klar ist nur, dass Etienne Amenyido nach überwundener Schulterverletzung anstelle von Sebastian Klaas in den Kader zurückkehrt. „Wir sind derzeit von Verletzungen und Sperren verschont: Die Spieler machen uns die Auswahl richtig schwer“, sagt der Trainer auch mit Blick auf Kamer Krasniqi, Tim Möller und Alexander Riemann, die trotz guter Trainingsleistungen erneut nicht nominiert worden sind.

Etwa 1500 Osnabrücker werden ihr Team heute nach Münster begleiten, der Großteil davon reist mit dem Zug an und wird per Shuttlebus vom Hauptbahnhof zum Gästeblock gebracht. Wie bewährt, achten die Sicherheitskräfte auf strikte Fantrennung. Ein Antrag auf eine Choreografie im Gästeblock wurde aus Sicherheitsgründen abgelehnt, die neu formierten Preußen-Ultras wollen eine solche zelebrieren.