Osnabrück. Für die Fans des VfL Osnabrück ist es das Auswärtsderby des Jahres in der 3. Fußball-Liga. Für Nils Körber ist es auch die erstmalige Rückkehr an die alte Wirkungsstätte. „Auf dem Platz gibt es keine Freundschaften“, sagt der VfL-Torhüter vor der Partie beim SC Preußen Münster an diesem Samstag (14 Uhr).

Denn privat gibt es sie noch: Verbindungen zu jenem Club, für den Körber in der letzten Saison auflief. Lukas Cueto und Moritz Heinrich sind Preußen-Profis, zu denen Körber Kontakt hält – wobei er sonst nicht nur Freunde in Münster hat. „Schon beim Hinspiel an der Brücke musste ich mir aus dem Gästefanblock ein bisschen was anhören“, rechnet der 22-Jährige nicht gerade mit einem herzlichen Empfang bei seinem ersten Auftritt im Trikot des Rivalen an der Hammer Straße – ohne das Ganze aber zu dramatisieren: „Das machen ja alle Fanszenen so. Und für mich ist es eher ein positives Gefühl. Es motiviert mich, wieder ein gutes Spiel zu zeigen.“

Stammplatz verloren

Denn das treibt ihn an: Seine Qualitäten zu zeigen – auch bei jenem Club, bei dem er im Frühjahr 2018 seinen Stammplatz verloren hatte. „Ich hatte eine gute Hinserie gespielt und stand nach einer auskurierten Verletzung zum Rückrunden-Beginn wieder im Tor. Danach war die Frage, wie ein Verein damit umgeht, wenn ein junger Keeper mal ein, zwei Fehler macht“, sagt Körber. Preußen-Coach Marco Antwerpen gab auf einmal Max Schulze Niehues den Vorzug: dem gebürtigen Warendorfer, den nicht wenige SCP-Fans schon zuvor lieber im Tor gesehen hätten.

Mit Skepsis aus regionalen Gesichtspunkten hatte Körber wegen seiner Preußen-Vergangenheit übrigens auch zum Start beim VfL im Sommer 2018 gerechnet. „Insofern hat mich schon überrascht, wie groß das Vertrauen war, das ich hier von Anfang an gespürt habe – innerhalb des Vereins, aber auch im Umfeld und vonseiten der Fans“, sagt der gebürtige Berliner. Dass er direkt mit guten Leistungen überzeugt hat, erwähnt Körber dabei gar nicht – im Gegensatz zum Anteil seines aktuellen Coaches Rolf Meyer.

„Er ist positiv, aufgeschlossen, hat immer einen Spruch auf Lager, kann aber auch direkt umspringen in den ernsthaften Modus“, erklärt Körber, wieso er glaubt, dass ihm der VfL-Torwarttrainer die richtige Mischung vermittelt aus Lockerheit und Fokussiertheit. Dass Meyer mit seinen 63 Jahren nach wie vor selbst die Schuhe schnürt und im Training sowie beim Aufwärmen vor den Spielen Bälle aufs Tor schießt, habe ihn zuerst erstaunt, gibt Körber zu. „Aber was soll ich sagen? Seine fußballerischen Qualitäten sind nach wie vor top. Und seine Bilanz steht sowieso außerhalb jeder Diskussion.“



Beeindruckende Liste

Manuel Riemann, Daniel Heuer Fernandes, Marvin Schwäbe: Die Liste an Torhüter-Talenten, die in den letzten Jahren über Meyer beim VfL den Weg in die 2. Bundesliga geschafft haben, beeindruckt. Marius Gersbeck hatte Ambitionen, sie zu verlängern, zog sich aber im Finale der vergangenen Saison beim VfL einen Kreuzbandriss zu. „Natürlich habe ich ihn im Sommer ausgefragt über Meyer, den Verein und Osnabrück“, sagt Körber mit Blick auf den 15 Monate älteren Gersbeck. Der hatte sich ein Jahr zuvor wie nun Körber von seinem Heimatverein Hertha BSC Berlin an den VfL ausleihen lassen – und steigt nach auskurierter Verletzung in diesen Tagen dort wieder ins Training ein.

Körber, der als Elfjähriger erstmals im Tor stand, hat als Kind bei Tennis Borussia Berlin das Kicken gelernt. „Dort und später in der Jugend bei der Hertha habe ich meist mit meinem älteren Bruder Niklas im Team gespielt. Ich stand im Tor, er hat draufgeschossen: So haben wir uns gepuscht“, sagt Körber. Nun sei Niklas, der in Kalifornien studiert, einer seiner größten Kritiker, der seine Paraden gern mit dem einen oder anderen Spruch kommentiere.

„Mein Ziel ist es, mal in der Bundesliga zu spielen – am liebsten bei der Hertha“, sagt Körber, der in den vergangenen Monaten beim VfL nicht nur an Selbstvertrauen, sondern auf und neben dem Platz an Reife dazugewonnen hat. Seine nur 0,74 Gegentore pro Spiel sind statistisch Liga-Bestwert: Sie zeigen, dass Kommunikation und Zusammenspiel mit seinen Feldspielern funktionieren. Schwächen zeigt er so gut wie keine, weder im klassischen Torwartspiel, noch im fußballerischen Bereich. Auf die Frage, in welchem Teilbereich er das größte Verbesserungspotenzial für sich sieht, überlegt er lange, bevor er antwortet: „Torwarttraining ist oft Gefühlssache. Man forciert oft Sachen wie Flanken oder Eins-gegen-eins, die zuvor nicht so gut gelaufen sind. Zurzeit fällt mir da für mich wenig ein. Es soll aber auch nicht arrogant klingen, wenn ich sage, dass ich schon glaube, ein relativ kompletter Torhüter zu sein.“

Mit dem VfL will Körber in dieser Saison das maximal Mögliche erreichen – Gedanken daran, wie es danach weitergeht, schiebt er aktuell weg. Seine Leihe an den VfL endet im Sommer, sein Vertrag in Berlin läuft noch bis 2020. Zwei Dinge betont Körber mit Blick auf die Zukunft. Erstens: „Ich möchte den nächsten Schritt machen.“ Zweitens: „Ich fühle mich extrem wohl in Osnabrück.“

Klar sei er aus Berlin mehr Trubel gewohnt, sagt Körber, ergänzt aber: „Für meine Entwicklung ist etwas Ruhe vielleicht gar nicht schlecht.“ Das könnte ein Argument für ein VfL-Engagement über den Sommer hinaus sein – der Aufstieg wäre ein weiteres. Bei der Hertha haben neben ihm Bundesliga-Stammkeeper Rune Jarstein und Dennis Smarsch (20) aktuell einen Vertrag über den Sommer hinaus – bei Gersbeck, Jonathan Klinsmann und Thomas Kraft laufen die Verträge im Juni aus. Viel spricht dafür, dass eine endgültige Entscheidung wohl erst nach Saisonende fallen wird. Bis dahin haben sowohl Körber als auch der VfL Zeit, weitere Argumente zu sammeln.





