Osnabrück. Richtungsweisend könnte es werden, das Derby beim SC Preußen Münster, bei dem der VfL Osnabrück auch nach der 0:2-Heimniederlage gegen die SG Sonnenhof Großaspach am Samstag als Tabellenführer antritt (14 Uhr/Hammer Straße). Einen Tag zuvor wird ein ehemaliger VfL-Trainer 80 Jahre alt.

Die letzten Infos vor dem Derby: VfL-Stürmer Benjamin Girth glaubt, dass die Leidenschaft am Samstag in Münster der Schlüssel zum Sieg sein wird.

Jeddeloh-Test: Am Sonntag spielt der VfL ab 11 Uhr auf dem Kunstrasenplatz auf der Illoshöhe gegen den SSV Jeddeloh II, aktuell Neunter der Regionalliga Nord.

Glückwunsch! Gerd Bohnsack wird heute 80 Jahre alt. Der gebürtige Hannoveraner coachte den VfL in der Saison 1979(80 in der 2. Bundesliga Nord. Bohnsack kam 1979 als Nachfolger von Radoslav Momirski zum VfL, der den Klassenerhalt nur dank des Lizenzentzuges für den FC St. Pauli geschafft hatte. Er baute mit Erfolg eine neue, stark verjüngte Mannschaft um die Talente Ralf Lehmann und Detlef Olaidotter sowie die St.Pauli-Zugänge Rosenfeld, Feilzer und Tune Hansen auf. Durfte trotz des guten achten Platzes nicht bleiben und musste seinen Stuhl in der Folgesaison für Werner Biskup räumen.

Karlsruhe-Tickets: 1100 Karten für das Auswärtsspiel am 2. März im Wildparkstadion sind ab sofort im Fanshop an der Bremer Brücke für elf (ermäßigt acht) Euro erhältlich.



Köln-Tickets: Im Fanshop am Stadion gibt es Karten für die Partie bei Fortuna Köln (12. März, 19 Uhr). Regulär kosten sie 13 Euro. 50 ermäßigte Plätze gibt es für jeweils 11 Euro.

Heimspiel gegen Halle: Für das Heimspiel gegen den Halleschen FC (23. Februar, 14 Uhr) gibt es Karten im Fanshop an der Bremer Brücke, im L&T Sporthaus, über die Ticket-Hotline und den Online-Shop.

Anzeige Anzeige

Ostercamp: Vom 15. bis zum 17. April findet das traditionelle Ostercamp des VfL Osnabrück am Sportpark Illoshöhe statt. Die maximale Teilnehmerzahl ist auf 100 Kinder beschränkt, noch sind Plätze frei. Teilnehmen können Jungen und Mädchen im Alter zwischen 7 und 12 Jahren. An allen drei Tagen finden täglich zwei Trainingseinheiten durchgeführt von lizenzierten Coaches aus dem Nachwuchsleistungszentrum statt. Kostenpunkt: 149 Euro pro Teilnehmer, einschließlich Essen und Trinken sowie Ausstattung bestehend aus einem Trikotsatz (Trikot, Hose, Stutzen), einem Fußball und einer Freikarte für das Heimspiel gegen den VfR Aalen. Anmeldungen im Fanshop an der Bremer Brücke.