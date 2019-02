VfL-Kapitän Marc Heider (rechts) ist an diesem Samstag zusammen mit Bashkim Renneke bei einer Autogrammstunde im L&T-Sporthaus. Foto: imago/Noah Wedel

Osnabrück. Am Tag nach der 0:2-Niederlage gegen die SG Sonnenhof Großaspach und der "Lila-weißen Nacht" ist keine Zeit für einen großen Kater beim VfL Osnabrück. Am Vormittag wird trainiert, am Nachmittag steht für zwei Profis eine Autogrammstunde an.