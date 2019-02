Osnabrück. Noch ein Tag, dann geht an der Bremer Brücke wieder das Flutlicht an. Am Freitagabend ist die SG Sonnenhof Großaspach zu Gast beim Drittliga-Spitzenreiter VfL Osnabrück. Um 15.30 Uhr steht an diesem Donnerstag das Abschlusstraining auf dem Programm – und der VfL hat einige personelle Sorgen.

Training: Am Donnerstag lädt VfL-Coach Daniel Thioune seine Spieler um 15.30 Uhr zum Abschlusstraining. Bereits am Freitag steht schließlich die nächste Partie in der 3. Liga an. Um 19 Uhr die SG Sonnenhof Großaspach zu Gast an der Bremer Brücke.

Personelles: Den VfL plagen vor dem Flutlichtspiel am Freitag einige personelle Sorgen. Unter anderem sind die Einsätze von David Blacha und Etienne Amenyido fraglich. Dazu leidet Konstantin Engel unter Schulterproblemen, Bashkim Renneke zog sich im Spiel gegen München eine Prellung der Hand zu. Mehr dazu lesen Sie hier.

Heimspiele gegen Großaspach und Halle: Für die Heimspiele gegen die SG Sonnenhof Großaspach (8. Februar, 19 Uhr) und den Halleschen FC (23. Februar, 14 Uhr) gibt es Karten im Fanshop an der Bremer Brücke, im L&T Sporthaus, über die Ticket-Hotline und den Online-Shop.

Das Derby in Münster: Für das Derby in Münster (16. Februar, 14 Uhr) sind 1500 Stehplatzkarten ausverkauft. Die Fanabteilung bietet Busfahrt und Ticket für 25 Euro (für Mitglieder der Fanabteilung: 20 Euro) an. Anmeldungen sind gegen Barzahlung im Fanshop am Stadion möglich oder per E-Mail an die Fanabteilung.

Auswärtskarten für Köln: Im Fanshop am Stadion gibt es Karten für die Partie bei Fortuna Köln (12. März, 19 Uhr). Regulär kosten sie 13 Euro. 50 ermäßigte Plätze gibt es für jeweils 11 Euro.



„Lila-weiße Nacht“: Die Vereinsparty, die im Herbst aus Termingründen nicht stattfinden konnte, wird am Freitag, 8. Februar (ab 21.30 Uhr), nachgeholt. Austragungsort der „Lila-weißen Nacht“ ist traditionell das Osnabrücker Alando Palais. Eintrittskarten sind im Fanshop an der Bremer Brücke zum Preis von 7 Euro erhältlich.

Die bevorstehenden Drittliga-Termine:

Freitag, 8. Februar (19 Uhr): VfL - SG Sonnenhof Großaspach (23. Spieltag)

Samstag, 16. Februar (14 Uhr): Preußen Münster - VfL (24. Spieltag)

Samstag, 23. Februar (14 Uhr): VfL - Hallescher FC (25. Spieltag)

Samstag, 2. März (14 Uhr): Karlsruher SC - VfL (26. Spieltag)

Samstag, 9. März (14 Uhr): VfL - FSV Zwickau (27. Spieltag)

Dienstag, 12. März (19 Uhr): Fortuna Köln - VfL (28. Spieltag)

Samstag, 16. März (14 Uhr): VfL - FC Carl Zeiss Jena (29. Spieltag)

Sonntag, 24. März (13 Uhr): 1. FC Kaiserslautern - VfL (30. Spieltag)

Montag, 1. April (19 Uhr): VfL - Sportfreunde Lotte (31. Spieltag)

Sonntag, 7. April (14 Uhr): VfL - Eintracht Braunschweig (32. Spieltag)