Osnabrück. Die Profis des VfL bereiten sich auf das Heimspiel am Freitagabend gegen die SG Sonnenhof Großaspach vor. Ein ehemaliger Publikumsliebling feiert an diesem Dienstag seinen 75. Geburtstag. Glückwunsch, Kalla Diehl!

Glückwunsch: Das schafften nur wenige beim VfL Osnabrück. Karl-Heinz, genannt "Kalla" Diehl ist einer von fünf VfL-Profis, die an allen drei Nordmeisterschaften der "Goldenen Jahre" beteiligt war. An diesem Mittwoch wird der einstige Allrounder 75 Jahre alt. Aus Bielefeld kam Diehl 1969 zur Bremer Brücke – und wurde wie so viele zugereiste Fußballer in Osnabrück heimisch. Bis 1971 bestritt der aus Neuenkirchen bei Rheine stammende Fanliebling beim VfL 76 Spiele unter den Trainern Radoslav Momirski und Fritz Langner.

Als Co-Trainer, Betreuer und „guter Geist“ engagierte sich der überzeugte Mannschaftsspieler seit Mitte der neunziger Jahre bei der 2. Mannschaft des VfL. Auch heute noch ist er dem Verein verbunden, war zuletzt bei der Ehrung seines ehemaligen Mitspielers und langjährigen Managers Lothar Gans dabei.

Training: Am Mittwoch und Donnerstag trainiert der VfL jeweils um 15.30 Uhr. Am Freitag steht schon wieder die nächste Partie an. Dann ist um 19 Uhr die SG Sonnenhof Großaspach zu Gast an der Bremer Brücke.

Was ist mit Blacha? Der Mittelfeldspieler musste am Samstag im Spiel bei 1860 München ausgewechselt werden, nachdem er wieder einen Schlag auf sein ohnehin lädiertes Sprunggelenk erhalten hatte. Am Dienstag setzte Blacha mit dem Training aus, am heutigen Mittwoch könnte er laut Trainer Daniel Thioune möglicherweise wieder in den Übungsbetrieb einsteigen.

Heimspiele gegen Großaspach und Halle: Für die Heimspiele gegen die SG Sonnenhof Großaspach (8. Februar, 19 Uhr) und den Halleschen FC (23. Februar, 14 Uhr) gibt es Karten im Fanshop an der Bremer Brücke, im L&T Sporthaus, über die Ticket-Hotline und den Online-Shop.

Das Derby in Münster: Für das Derby in Münster (16. Februar, 14 Uhr) sind 1500 Stehplatzkarten ausverkauft. Die Fanabteilung bietet Busfahrt und Ticket für 25 Euro (für Mitglieder der Fanabteilung: 20 Euro) an. Anmeldungen sind gegen Barzahlung im Fanshop am Stadion möglich oder per E-Mail an die Fanabteilung.

Anzeige Anzeige

Auswärtskarten für Köln: Im Fanshop am Stadion gibt es Karten für die Partie bei Fortuna Köln (12. März, 19 Uhr). Regulär kosten sie 13 Euro. 50 ermäßigte Plätze gibt es für jeweils 11 Euro.

„Lila-weiße Nacht“: Die Vereinsparty, die im Herbst aus Termingründen nicht stattfinden konnte, wird am Freitag, 8. Februar (ab 21.30 Uhr), nachgeholt. Austragungsort der „Lila-weißen Nacht“ ist traditionell das Osnabrücker Alando Palais. Eintrittskarten sind im Fanshop an der Bremer Brücke zum Preis von 7 Euro erhältlich.

Die bevorstehenden Drittliga-Termine: