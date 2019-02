Osnabrück. Mit einer Trainingseinheit bereitet sich der VfL an diesem Dienstag auf das bevorstehende Gastspiel der SG Sonnenhof Großaspach vor. Und ein lila-weißer Youngster feiert Geburtstag.

Training: Am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag trainiert der VfL jeweils um 15.30 Uhr. Am Freitag steht schon wieder die nächste Partie an. Dann ist um 19 Uhr die SG Sonnenhof Großaspach zu Gast an der Bremer Brücke.



Glückwunsch: VfL-Youngster Simon Haubrock feiert an diesem Dienstag seinen 19. Geburtstag. Haubrock befindet sich nach einer Sprunggelenkverletzung derzeit in der Rehaphase.

Was ist mit Blacha? Der Mittelfeldspieler musste am Samstag im Spiel bei 1860 München ausgewechselt werden, nachdem er wieder einen Schlag auf sein ohnehin lädiertes Sprunggelenk erhalten hatte. Am Dienstag werde Blacha mit dem Training aussetzen, am Mittwoch könnte er vielleicht wieder in den Übungsbetrieb einsteigen, meinte VfL-Coach Daniel Thioune am Montag.



Heimspiele gegen Großaspach und Halle: Für die Heimspiele gegen die SG Sonnenhof Großaspach (8. Februar, 19 Uhr) und den Halleschen FC (23. Februar, 14 Uhr) gibt es Karten im Fanshop an der Bremer Brücke, im L&T Sporthaus, über die Ticket-Hotline und den Online-Shop.

Das Derby in Münster: Für das Derby in Münster (16. Februar, 14 Uhr) sind 1500 Stehplatzkarten ausverkauft. Die Fanabteilung bietet Busfahrt und Ticket für 25 Euro (für Mitglieder der Fanabteilung: 20 Euro) an. Anmeldungen sind gegen Barzahlung im Fanshop am Stadion möglich oder per E-Mail an die Fanabteilung.

Auswärtskarten für Köln: Im Fanshop am Stadion gibt es Karten für die Partie bei Fortuna Köln (12. März, 19 Uhr). Regulär kosten sie 13 Euro. 50 ermäßigte Plätze gibt es für jeweils 11 Euro.

„Lila-weiße Nacht“: Die Vereinsparty, die im Herbst aus Termingründen nicht stattfinden konnte, wird am Freitag, 8. Februar (ab 21.30 Uhr), nachgeholt. Austragungsort der „Lila-weißen Nacht“ ist traditionell das Osnabrücker Alando Palais. Eintrittskarten sind im Fanshop an der Bremer Brücke zum Preis von 7 Euro erhältlich.

Die bevorstehenden Drittliga-Termine: