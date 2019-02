Osnabrück . Mit einem 3:1 gegen die Regionalliga-U23 des SV Werder Bremen hat der VfL Osnabrück die Reihe seiner ansprechenden Testspiele fortgesetzt. Vor 150 Zuschauern auf dem Kunstrasen der Illoshöhe unterstrich die zweite Reihe, dass sie in der Lage ist ist, Druck auf die Stammelf auszuüben.

Neun Tage nach seinem Fünferpack zeigte Luca Pfeiffer erneut seine Vollstrecker-Qualitäten. Der lange Stürmer, der nach seiner Einwechslung in München beinahe ein Kopfballtor erzielt hätte, traf gegen die Bremer Talente zweimal: In der 66. Minute nach Vorarbeit von Manuel Farrona Pulido und Steffen Tigges zum 2:0 in typischer Torjägermanier, und zum 3:1 (79.), als er nach einem feinen Steilpass von Kamer Krasniqi im Eins-gegen-Eins den Bremer Schlussmann Dos Santos Haesler bezwang.

Alexander Riemann hatte den VfL in einer temporeichen, ansehnlichen Partie mit einem schönen 18-Meter-Schuss nach Zuspiel von Sebastian Klaas in Führung gebracht. Für die Bremer verkürzte Florian Dietz (68.) zum 1:2.

Der Ex-Osnabrücker Christian Groß führte die Mannschaft von Trainer Sven Hübscher als Kapitän aufs unter den Zuschauern war auch der langjährige VfL-Nachwuchsmanager, Trainer, Chefcoach und Vizepräsident Heiko Flottmann, der seit 2016 als Nachwuchskoordinator und Chefscout für den Werder-Talentschuppen arbeitet.

Die Partie hatte Trainer Thioune in der vergangenen Woche vereinbart, um den wenig oder nicht berücksichtigten Spielern einen echten Wettkampftest zu verschaffen. Zum Einsatz kamen Akteure, die zuletzt nicht in der Startelf gestanden hatten, sowie der in München gesperrte Marcos Alvarez und Steffen Tigges, dazu die A-Jugendlichen Bo Drath, Hakim Traoré und Mattes Hehr.