Osnabrück. Juristisches Wiederholungsspiel für Marc Heider, Addy Menga und Tobias Willers: Seit Montag stehen die Fußballprofis vor dem Landgericht Osnabrück. Der Vorwurf: Versuchte Erpressung. Schon bevor das Duell richtig begonnen hat, zeichnen sich Feldvorteile für das Trio ab. Die wichtigste Fragen und Antworten.

Zum Auftakt des Berufungsverfahrens gab es vom Vorsitzenden Richter der 7. kleinen Strafkammer am Osnabrücker Landgericht einen deutlichen Appell an die Staatsanwaltschaft. Deren Vertreterin will aber wenigstens gegen Willers weiter prozessieren. Heider und Menga lehnten ihrerseits das Angebot einer vorzeitigen Einstellung des Verfahrens am Montag ab. Sie hoffen, dass der Freispruch vor dem Amtsgericht aus dem August 2018 bestätigt wird.

Worum geht es? Der letzte Spieltag der Saison 2016/17 war für den VfL bedeutungslos. Gegner Paderborn steckte noch im Abstiegskampf. Per Whatsapp und Telefonanrufen versuchte das Trio mit Willers als treibender Kraft, bei den ebenfalls abstiegsbedrohten Teams in Erfurt und Bremen einen finanziellen Bonus einzuwerben. Darin sah die Staatsanwaltschaft den Versuch einer Erpressung und einer Spielmanipulation. Das Amtsgericht sah diese Vorwürfe in einem ersten Verfahren nicht bestätigt. Gegen den Freispruch in erster Instanz ging die Staatsanwaltschaft in Berufung. Der seit 2017 strafbewährte Vorwurf der „Manipulation von berufssportlichen Wettbewerben“ (§265d StGB) ist inzwischen einhellig vom Tisch. Es geht nur noch um eine versuchte Erpressung.



Wie argumentiert die Staatsanwaltschaft? Vor allem Willers ist nach wie vor im Visier der Ankläger. Sein eigener Kontakt zu Erfurts Carsten Kammlott, aber vor allem sein anhaltend massives Drängen bei Mitspielern, Kontakt nach Bremen aufzunehmen, zeigen seine tragende Rolle bei den Vorgängen und sind eindeutig belegt. „Das macht man ja nicht irgendwie im Spaß“, sagte die Anklagevertreterin. Auch bei den Bremern, die die Anfrage dem DFB meldeten, sei das Thema anscheinend als ernste Drohung wahrgenommen worden, dass der VfL ohne finanzielle Gegenleistung absichtlich verlieren könnte.



Bei Heider und Menga sah sie die Möglichkeit, das Verfahren wegen Geringfügigkeit einzustellen und aufgrund des mangelnden öffentlichen Interesses sogar auf eine Geldstrafe zu verzichten. Aus der angesetzten zehnminütigen Verhandlungspause wurde eine halbe Stunde – dann lehnte das Duo nach ausgiebiger Beratung das Angebot ab.



Warum wollen Heider und Menga keine Einstellung des Verfahrens? „Er ist durchs Feuer gegangen“, sagt Heiders Anwalt Christian Bröcker über die Belastung für seinen Mandanten. Der Freispruch in erster Instanz sei da wie „Rückenwind“ gewesen. Mengas Anwalt Eberhard Frohnecke führt ebenfalls die öffentliche Wahrnehmung an. Durch einen Freispruch vor dem Landgericht würde Menga „öffentlich wieder ordentlich dastehen“. Heider und Menga können das Angebot der Staatsanwaltschaft auch nach etwas Bedenkzeit noch annehmen. Das würde auch den öffentlichen Druck von ihnen nehmen. Beide wollen allerdings lieber einen erneuten juristischen Freispruch als eine Einstellung wegen Geringfügigkeit.



Wie argumentiert die Verteidigung? Der Bonus, den Willers herausschlagen wollte, sei eine zusätzliche Motivation zum Siegen gewesen. Das sei aber nicht strafbar. Eine Bedrohung der Kontaktleute in Erfurt und Bremen sei nicht nachzuweisen. Willers sagte aus, er sei mit Kammlott noch immer befreundet. Das spreche dagegen, dass sich der frühere Erfurter erpresst oder bedroht gefühlt habe. Ein Rückzug der Berufung durch die Staatsanwaltschaft wäre die beste Lösung, meinte der Heidelberger Sportrechtler Michael Lehner, der Willers vertritt.



Wie geht es weiter? Weil sich die Staatsanwältin nicht zu einer Verfahrenseinstellung für das gesamte Trio durchringen konnte, wollen sich der Richter und seine Schöffen ein eigenes Bild von den Zeugen machen. „Anders geht es nicht“, sagte der Richter. Zur Fortsetzung am 12. Februar (10 Uhr) sind vier Zeugen geladen.



Wie sind die Aussichten? Gericht und Verteidigung waren sich einig, dass das Thema per se relativ hoch aufgehängt worden sei. Inzwischen scheint die Luft raus, auch der Appell des Richters an die Staatsanwaltschaft war deutlich: Die Ankläger sollten noch einmal in sich gehen und überlegen, einen Schlussstrich zu ziehen. Das bisherige öffentliche Verfahren und die Sperren für das Trio durch das Sportgericht „reichen für das, was vorgefallen ist, allemal aus“, sagte er.