Osnabrück. VfL-Kapitän Marc Heider und die beiden früheren Osnabrücker Fußballprofis Addy Menga und Tobias Willers müssen sich seit Montag vor dem Landgericht wegen des Vorwurfs der versuchten Erpressung verantworten. Gegen einen Freispruch des Amtsgerichts hat die Staatsanwaltschaft Berufung eingelegt. Heider und Menga lehnten am Montag eine vorzeitige Einstellung des Verfahrens ab – sie hoffen auf eine Bestätigung des Freispruchs.

Vor der 7. kleinen Strafkammer werden erneut die Vorgänge um das Saisonfinale 2016/17 aufgerollt. Das Osnabrücker Amtsgericht hatte in erster Instanz keine Beweise dafür gesehen, dass die drei Fußballer mit einer absichtlich herbeigeführten Niederlage gegen den SC Paderborn gedroht hätten, als sie versuchten, einen Bonus bei Spielern von Rot-Weiß Erfurt und Werder Bremen für einen Sieg einzuwerben.

Vorwurf der Spielmanipulation nicht zutreffend

Einig waren sich die Juristen aller Seiten, dass der strafrechtliche Vorwurf der Spielmanipulation vom Tisch ist. Strittig ist nur noch, ob die Anfragen von Tobias Willers bei Erfurts Carsten Kammlott und die von ihn angestifteten Kontaktaufnahmen durch Heider und Menga zu Werder Bremens U23 den Tatbestand der versuchten Erpressung erfüllen – und ob sich die Angesprochenen bedroht gefühlt hätten. Willers erklärte, dass er nur Geld als zusätzliche Motivation für die Mannschaft in einem für den VfL bedeutungslosen Spiel habe generieren wollen. Über die Frage, ob im Fall einer Ablehnung eine schlechtere Leistung abgerufen worden wäre, lässt sich trefflich streiten. Die Verteidigung argumentiert unter anderem, dass die Spieler bei einer absichtlichen Niederlage ja auch auf ihre Siegprämie des Vereins hätten verzichten müssen. Es habe also keine grundsätzliche Motivation zum Verlieren gegeben. Eine zusätzliche finanzielle Motivation sei nicht strafbar.

Heider und Menga lehnen Einstellung des Verfahrens ab

Die Staatsanwaltschaft ließ durchblicken, dass sie das Verfahren gegen Heider und Menga inzwischen auch ohne Geldauflage wegen Geringfügigkeit einstellen würde. Das Angebot nahmen die beiden Angeklagten spontan nicht an. Womöglich ändere sich die Sichtweise nach ein wenig Bedenkzeit, stellte Heiders Anwalt in Aussicht. Für Heider und Menga wäre eine Einstellung des Verfahrens allerdings der unattraktivere Ausgang, wenn Willers womöglich vom Landgericht im weiteren Verlauf eine Bestätigung seines Freispruchs erhält. Nachdem Heider und Menga öffentlich unter großem Druck gestanden hätten, sei es auch in ihrem Interesse, das Verfahren nun fortzuführen und auf eine Bestätigung des Freispruchs zu hoffen, erklärten ihre Anwälte.

Verteidigung erkennt keine Bedrohung

Gegen Willers will die Staatsanwaltschaft das Verfahren auf jeden Fall aufrecht erhalten. Er war damals treibende Kraft, als die abstiegsbedrohten Mannschaften aus Erfurt und Bremen kontaktiert wurden. Der Anwalt des 31-Jährigen, der Heidelberger Sportrechtler Michael Lehner, äußerte sich allerdings zuversichtlich, dass die Staatsanwaltschaft keine strafrechtlich relevante Bedrohung durch seinen Mandanten nachweisen kann. Zu Kammlott habe er nach wie vor ein gutes Verhältnis, sagte Willers aus. Das spreche dagegen, dass sich der ehemalige Erfurter erpresst und bedroht gefühlt habe.

Fortsetzung mit Zeugen am 12. Februar

Um sich ein eigenes Bild zu machen, will das Schöffengericht am Landgericht erneut alle Zeugen hören. Am kommenden Dienstag, 12. Februar, wird der Prozess von 10 bis 14.30 Uhr fortgesetzt – wenn die Staatsanwaltschaft einer Einstellung des Verfahrens nicht vorzeitig zustimmt. Das wird voraussichtlich nicht der Fall sein, wie die Anklagevertreterin erkennen ließ. Sie verwies auf Willers' massive und mehrere Tage andauernde Versuche, andere Teams zu kontaktieren, um einen Bonus herauszuschlagen: "Das macht man nicht irgendwie im Spaß." Auch die kontaktierten Teams hätten die Anfrage ja offensichtlich ernst genommen, als sie den DFB einschalteten.

Deutlicher Appell des Richters an die Staatsanwaltschaft

Der Vorsitzende Richter richtete einen deutlichen Appell an die Anklagervertreterin, noch einmal "in sich zu gehen und einen Schlussstrich zu ziehen. Das Verfahren, das die Angeklagten aushalten mussten, und die sportrechtliche Strafe reichen für das, was vorgefallen ist, allemal aus."