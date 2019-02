Osnabrück. An diesem Montag (15 Uhr) empfängt der VfL die Regionalliga-U-23 von Werder Bremen. Mit dabei ist der ehemaliger Osnabrücker Kapitän Christian Groß.

Testspiel: Im Test an diesem Montag (15 Uhr) auf der Illoshöhe gegen die Regionalliga-U-23 von Werder Bremen kommen alle Akteure zum Einsatz, die in München nicht in der Startelf standen. Bei Werder dabei ist Christian Groß. Der Defensivallrounder absolvierte zwischen 2014 und 2018 insgesamt 132 Drittliga-Spiele für den VfL und war zuletzt auch Kapitän der Mannschaft. Im vergangenen Sommer wechselte er nach Bremen.

Prozess: Nach dem Freispruch vor dem Amtsgericht hat die Staatsanwaltschaft Einspruch eingelegt. Deshalb verhandelt nun an diesem Montag (10 Uhr) das Landgericht wegen des Verdachts der versuchten Spielmanipulation erneut gegen Tobias Willers, Addy Waku Menga und Marc Heider.

Training: Am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag trainiert der VfL um 15.30 Uhr. Am Freitag steht schon wieder die nächste Partie an. Dann ist um 19 Uhr die SG Sonnenhof Großaspach zu Gast an der Bremer Brücke.

Heimspiele gegen Großaspach und Halle: Für die Heimspiele gegen die SG Sonnenhof Großaspach (8. Februar, 19 Uhr) und den Halleschen FC (23. Februar, 14 Uhr) gibt es Karten im Fanshop an der Bremer Brücke, im L&T Sporthaus, über die Ticket-Hotline und den Online-Shop.

Das Derby in Münster: Für das Derby in Münster (16. Februar, 14 Uhr) sind 1500 Stehplatzkarten ausverkauft. Die Fanabteilung bietet Busfahrt und Ticket für 25 Euro (für Mitglieder der Fanabteilung: 20 Euro) an. Anmeldungen sind gegen Barzahlung im Fanshop am Stadion möglich oder per E-Mail an die Fanabteilung.

Auswärtskarten für Köln: Im Fanshop am Stadion gibt es Karten für die Partie bei Fortuna Köln (12. März, 19 Uhr). Regulär kosten sie 13 Euro. 50 ermäßigte Plätze gibt es für jeweils 11 Euro.

„Lila-weiße Nacht“: Die Vereinsparty, die im Herbst aus Termingründen nicht stattfinden konnte, wird am Freitag, 8. Februar (ab 21.30 Uhr), nachgeholt. Austragungsort der „Lila-weißen Nacht“ ist traditionell das Osnabrücker Alando Palais. Eintrittskarten sind im Fanshop an der Bremer Brücke zum Preis von 7 Euro erhältlich.

Die bevorstehenden Drittliga-Termine:

Freitag, 8. Februar (19 Uhr): VfL - SG Sonnenhof Großaspach (23. Spieltag)



Samstag, 16. Februar (14 Uhr): Preußen Münster - VfL (24. Spieltag)

Samstag, 23. Februar (14 Uhr): VfL - Hallescher FC (25. Spieltag)

Samstag, 2. März (14 Uhr): Karlsruher SC - VfL (26. Spieltag)

Samstag, 9. März (14 Uhr): VfL - FSV Zwickau (27. Spieltag)

Dienstag, 12. März (19 Uhr): Fortuna Köln - VfL (28. Spieltag)

Samstag, 16. März (14 Uhr): VfL - FC Carl Zeiss Jena (29. Spieltag)

Sonntag, 24. März (13 Uhr): 1. FC Kaiserslautern - VfL (30. Spieltag)

Montag, 1. April (19 Uhr): VfL - Sportfreunde Lotte (31. Spieltag)

Sonntag, 7. April (14 Uhr): VfL - Eintracht Braunschweig (32. Spieltag)