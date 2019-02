München. Ein Spiel wie die Kulisse: Mitreißend und emotional. Dieses 2:1 des VfL Osnabrück beim TSV 1860 München im legendären Stadion an der Grünwalder Straße könnte ein Meilenstein dieser Saison sein. Denn wieder entfaltete dieser VfL die Tugenden, die ihre Qualität über die Summe ihrer individuellen Fähigkeiten herausheben.

An den Mut und die Entschlossenheit, mit der das Team auch und gerade seine Auswärtsspiele angeht, hat man sich gewöhnt. Diese Stärke resultierte auch daraus, dass der VfL dank seines Trainerteams immer einen auf den Gegner zugeschnittenen Plan im Kopf hat. Diesmal war es die Dreier/Fünferkette in der Abwehr, die als Mittel erkannt worden war. Das 1:0 entsprach in seiner Entstehung den Trainingsübungen. „Die Mannschaft hat sich auf unsere Vorstellungen wieder mal eingelassen und hart dafür gearbeitet“, sagte Thioune später.



Körperlich und mental fit



Der zweite Treffer – wieder ein Kopfballtor von Benjamin Girth – fiel nach einer Ecke von Anas Ouahim. Es war das 13. Tor nach einer Standardsituation; eine weitere Stärke, hart erarbeitet.

Das gilt auch für den hohen Grad an körperlicher und mentaler Fitness. Die Mannschaft kann hohes Tempo gehen, hat auch am Ende und in einer Nachspielzeit – in München sechs Minuten – Reserven.

In der Ruhe liegt die Kraft

Bei aller Leidenschaft und Kampfbereitschaft verliert das Team selten die Nerven oder die Ruhe. In München ließ sich keiner auf verbale Scharmützel mit Schiedsrichter oder Gegner ein; weder nach dem Platzverweis von Aaron Berzel (56.) noch nach dem umstrittenen Einsatz von Osei Owusu gegen Konstantin Engel vor dem 1:1 oder der späteren Tätlichkeit des Ex-Arminen gegen Engel.

Und eins hat man der Mannschaft in dieser Saison noch nicht nachweisen können: einen Anflug von Unterschätzung des Gegners, Lässigkeit oder Überheblichkeit. Da ist die Hoffnung berechtigt, dass das auch am Freitag (19 Uhr) gegen den seit sieben Spielen sieglosen Abstiegskandidaten SGS Großaspach so sein wird.