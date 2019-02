München. „Wir sind die Osnabrücker, wir sind immer da!“ – für die Fans des VfL Osnabrück ist das nicht nur eine Liedzeile. Sie füllen ihren Gassenhauer mit Leben. Zum 2:1-Sieg beim TSV 1860 München begleiteten 2000 Fans die Lila-Weißen. Sind sie vielleicht das Geheimnis hinter dem Erfolg des Drittliga-Spitzenreiters?

Die Rufe waren eindeutig, und die Drohung war laut. „Ohne Daniel fahrn wir nicht nach Haus!“ Immer wieder stimmten die fast 2000 Fans des VfL diesen Gesang an. 20 Minuten war die Partie schon vorbei, es nieselte leicht, fünf Grad betrug die Außentemperatur. Aber nach Hause fahren war keine Option. Die restlichen Plätze im Städtischen Stadion an der Grünwalder Straße hatten sich bereits geleert. Der Gästeblock aber war noch immer voll. Und er hatte einen Wunsch. Der Trainer des VfL, Daniel Thioune, sollte sich noch einmal zeigen.

Die Mannschaft hatte diese Forderung schon erfüllt. Benjamin Girth und Marc Heider waren nach dem Schlusspfiff bereits in die Kabine geeilt, da wurden sie noch einmal rausgeholt. Hand in Hand liefen die Osnabrücker Spieler auf die lila-weiße Menschenwand zu. Kurz vor ihr kamen sie zum Stoppen, hoben die Hände und jubelten laut.



Die Fans feierten ihre Mannschaft, aber eine Mannschaft feierte auch ihre Fans. Und gemeinsam hatten alle einfach nur einen großen Spaß. „Unfassbar, ich bin sprachlos. Ich habe nicht gedacht, dass es so geil wird. Wahnsinn!“, Bashkim Renneke konnte sich gar nicht mehr einkriegen. Und einmal so richtig im Redefluss, fügte er an: „Wir haben heute Historisches geschafft. Das ist unfassbar schön“, hob Renneke auf einen geschichtsträchtigen Vorgang ab. Noch nie hatte der VfL bei den Münchner Löwen gewonnen.

Woran das lag? Auch an den Fans, da war er sich sicher. Diese hatten dem Team schon vor dem Spiel den ersten imposanten Moment beschert. Als der Bus des VfL in die enge Straße im Münchner Bezirk Untergiesing-Harlaching zum Stadion einbog, standen sie schon Spalier und empfingen das Team mit lauten Gesängen. „Da hatte jeder Gänsehaut im Bus“, sagte Renneke: „Da brauchte man keine großen Motivationsreden mehr, das beflügelt einfach. Danach ist jeder marschiert.“ Ulrich Taffertshofer betonte: „Da fahren 2000 Fans 650 Kilometer für ein Auswärtsspiel – Wahnsinn. Das peitscht uns nach vorne, da hauen wir alles raus.“

Der Einsatz ist das eine, die Geduld das andere. „Mit heißem Herz und kühlem Kopf“, den Leitspruch, den Sportler gerne wählen, wenn es um die perfekte Erfolgsstrategie geht, scheint der VfL aktuell nahezu perfekt auszufüllen. „Es gibt Situationen, in denen man provozieren und dabei sein muss“, sagt Neuzugang Benjamin Girth: „Aber diese Mannschaft weiß, wann es besser ist, ruhig zu sein. So wie nach der Roten Karte oder dem Ausgleichstreffer. Sie hat Geduld und Ruhe am Ball.“ Für Girth einer der wichtigsten Punkte neben der Harmonie im Team. „Jeder gönnt hier dem anderen den Erfolg. Das ist wichtig in einer Mannschaft“, betont der 27-Jährige, der in München zweimal traf und damit drei Tore in seinen ersten beiden Spielen für den VfL erzielte.

Auswärts noch ungeschlagen

Geduld, Ruhe, Harmonie und Kampfgeist – so drehte der VfL schon manche Partie und schaffte es, eine Serie von nun 15 Spielen ohne Niederlage zu generieren. Nur zehn Punkte gab er in diesen Partien ab. Auswärts ist das Team ungeschlagen, das 2:1 in München war der fünfte Sieg im zwölften Spiel in der Fremde. Das gibt Sicherheit und Selbstbewusstsein.

Und eine gute Stimmung. Nicht nur im Team, sondern auch bei den Fans. Vor allem in den ersten 20 Minuten bescherten sie dem VfL beinahe ein Heimspiel. Und nach dem Abpfiff, da standen sie und wollten nicht gehen, ehe nicht der Mann auf das Feld kam, der mit verantwortlich ist für den aktuellen Erfolg: Daniel Thioune. Und er kam, aber nicht alleine. Hand in Hand ging das ganze Betreuerteam auf den Platz. „Es ist die Mannschaft, die in der Sonne stehen soll“, sagte Thioune, „wenn ich gefordert werde, dann liegt mir viel daran, das ganze Team hinter der Mannschaft zur Geltung kommen zu lassen. Einer allein erreicht bei uns gar nichts.“ Zusammen aber, auch mit seinen Fans, ist dieser VfL ganz stark.