München. Beim 2:1-Sieg des VfL Osnabrück in der 3. Fußball-Liga beim TSV 1860 München erzielte Neuzugang Benjamin Girth beide Tore. Anas Ouahim und Bashkim Renneke zeichneten sich als Flankenkönige aus. Die VfL-Spieler in der Einzelbewertung.

# 1 Nils Körber: Wenig Gelegenheit, sich auszuzeichnen. Hätte den Ball beim 1:1 erwischen können. Note 3

# 5 Konstantin Engel: Robust und vielseitig (erst rechts in der Dreier-, dann links in der Viererkette). Nah am ersten Saisontor. Note 2,5

# 17 Adam Susac: Hätte den langen Ball vor dem 1:1 klären müssen, ansonsten stark gegen Mölders. Note 3

# 18 Maurice Trapp: Man hat sich beim Abwehrchef an ein hohes Niveau gewöhnt. Das bestätigte er erneut. Note 2,5

Hier geht es zum Spielbericht: Girth schießt den VfL Osnabrück zum 2:1-Sieg bei München 1860



# 23 David Blacha: Gute Übersicht, großes Pensum. Nach einem Schlag auf das lädierte Sprunggelenk ausgewechselt für Danneberg (53.). Note 2,5

Anzeige Anzeige

# 8 Ulrich Taffertshofer: Steigerte sich im Vergleich zum Meppen-Spiel. Note 3

# 7 Bashkim Renneke: In offensiver Rolle viel aktiver als zuletzt, mit starken Flanken, wie vor dem 1:0. Note 2,5

# 19 Steffen Tigges: Aufmerksam und einsatzstark, mit guten Ansätzen, aber oft fehlt der Aktion der letzte Schliff. Ausgewechselt für Pfeiffer (69.). Note 3,5

# 10 Anas Ouahim: Noch besser als gegen Meppen, oft mit Fouls gestoppt. Bereitet das 2:0 per Ecke vor, selbst nahe an einem Tor. Ausgewechselt für Agu (90.) Note 2

# 33 Benjamin Girth: Drei Chancen, zwei Kopfballtore. Gut als Anspielstation, arbeitete gut nach hinten. Note 1,5

Weiterlesen: VfL-Doppeltorschütze Girth im Interview: Die Mannschaft macht es mir leicht



# 20 Marc Heider: Zweimal nah an einem Kopfballtreffer, einsatzfreudig wie immer. Note 3

# 13 Tim Danneberg (ab 53. für Blacha): War wieder mal sofort da, als er gebraucht wurde. Hut ab! Note 2,5

# 11 Luca Pfeiffer (ab 69. für Tigges): Half in der schwierigsten Phase, den VfL auf Kurs zu halten. Kopfballtor knapp verpasst. Note 3