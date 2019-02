Jubel in München: Torschütze Benjamin Girth (rechts) feiert mit Konstantin Engel sein Tor zum 2:1 für den VfL Osnabrück. Foto: imago/foto2press

München. Drei Tore in zwei Spielen – Stürmer Benjamin Girth macht beim VfL Osnabrück genau das, wofür er vom Verein verpflichtet wurde. Er schießt Tore. Beim 2:1-Sieg bei 1860 München traf er zweimal per Kopf. Im Interview verrät er, wieso er es gerade so gut für ihn läuft und was das Erfolgsrezept des Drittliga-Spitzenreiters ist.