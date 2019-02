München. Knapp 2000 Fans haben den VfL Osnabrück am Samstag zum Auswärtsspiel nach München begleitet und den Tabellenführer der 3. Fußball-Liga mit zum 2:1-Sieg gegen den TSV 1860 getragen. Zwischenzeitlich herrschte im Stadion an der Grünwalder Straße "Heimspielatmosphäre".

Einmal, es war so in der 10. Spielminute, da versuchten die Fans von 1860 kurz, die Sangeshoheit zu übernehmen. "Immer wieder. immer wieder, immer wieder TSV", schallte es durch das Städtische Stadion an der Grünwalder Straße. Noch ein weiteres Mal durften die 60er-Fans diese Zeile wiederholen, dann übernahm wieder der lila-weiße Anhang. "Immer wieder, immer wieder, immer wieder VfL", erklang es aus der Gästekurve. Imposant!





Fans empfangen Bus mit Gesang

Knapp 2000 Fans hatten den Spitzenreiter der 3. Fußball-Liga an diesem Samstag nach München begleitet – und sie verbreiteten zwischenzeitlich "Heimspiel-Stimmung". Einige waren bereits am Tag zuvor angereist, viele hatten sich aber auch erst am Samstagmorgen auf die Strecke ins rund 650 Kilometer München gemacht. Mit Bussen, Transportern, Pkws oder dem Zug, der um 6.04 Uhr in Osnabrück losrollte.



Eineinhalb Stunden vor dem Anpfiff an der Grünwalder Straße standen die meisten dann vor dem Stadion parat, um für den Bus des VfL ein Spalier zu bilden und die Spieler mit lauten Gesängen zu empfangen. "Ein toller Moment", berichtete Frank Engel, Fahrer des VfL-Mannschaftsbusses. "Auswärtssieg, Auswärtssieg", schallte es den Profis, die in den gelben Auswärtstrikots antraten, entgegen, als sie zum Warmmachen das Spielfeld betraten. Der VfL-Anhang hüpfte gegen die winterliche Kälte einfach an.

Wie einst im Mai 2008 – lila-weiße Atmosphäre in München



Ganz so viele Fans wie 2008 waren es nicht. 7000 Anhänger begleiteten damals den VfL zum Auswärtsspiel in der 2. Bundesliga. Das Pfingstwochenende bot sich für einen Ausflug an und in der Allianz Arena fanden deutlich mehr Zuschauer Platzt. Längst sind die Löwen wieder zurückgekehrt in das altehrwürdige Städtischen Stadion an der Grünwalder Straße. In knapp acht Minuten ist man um das kleine Schmuckstück, das Mitten im Stadtbezirk Untergiesing-Harlaching liegt, einmal herum gelaufen. 15000 Zuschauer fasst es und hat damit ein Gästekontingent von 1500 Plätzen hat. Diese Karten hatte der VfL frühzeitig verkauft, dazu kamen noch gut 500 Fans, die auf der Tribüne Platz nahmen. Genug, um Mitte der ersten Halbzeit einen schönen Wechselgesang anzustimmen. "VfL, VfL!"

Anzeige Anzeige

Girth jubelt mit den Fans

Längst führten da die Osnabrücker mit 1:0. Benjamin Girth hatte nach einer schönen Vorlage von Bashkim Renneke in der 7. Minute per Kopf getroffen und danach vor der vollen Gästekurve ähnlich intensiv gejubelt, wie bei seinem Premierentreffer für den VfL in der Vorwoche im Derby gegen seinen Ex-Klub Meppen.

Nur kurz verstummte der Osnabrücker Anhang. Nach dem 1:1 durch Sascha Mölders (61.Minute). Doch auch danach sangen die 2000 Lila-weißen wacker gegen die Überzahl an Heimfans an. Nach dem 2:1 von Girth, der erneut per Kopf traf (81.) ertönte noch der Klassiker. "Wir sind die Osnabrücker, wir sind immer da" – auch in München.