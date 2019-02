München. Der lila-weiße Sturm in Richtung 2. Bundesliga geht weiter: Der VfL Osnabrück feierte – grandios unterstützt von 2000 Fans – einen denkwürdigen 2:1-Sieg an der Grünwalder Straße in München. Beide Tore zum fünften Auswärtserfolg erzielte Winter-Zugang Benjamin Girth, der schon zum Auftaktsieg des Jahres beim 1:0 gegen den SV Meppen getroffen hatte.

...und jetzt gegen Großaspach

Wie wichtig dieser dritte Erfolg hintereinander war, zeigte der Blick auf die Ergebnisse und die Tabelle: Der VfL führt die Tabelle weiter an, hat jetzt – nach 15 Spielen ohne Niederlage – 47 Zähler auf dem Konto. Aber ein Verfolger hält Schritt: Der Karlsruher SC (42 Punkte, mit einem Spiel in Rückstand) gewann nach einem 0:1 noch 3:1 gegen Fortuna Köln. Dagegen büßten der KFC Uerdingen (37), der nach einer 2:0-Führung mit 2:3 in Meppen verlor, und der Hallesche FC (40), der gegen Carl Zeiss Jena nur zu einem 0:0 kam, Punkte ein. Für den VfL geht es am Freitag (19 Uhr) unter Flutlicht an der Bremer Brücke weiter gegen die SGS Großaspach (0:1 gegen die Sportfreunde Lotte).





Erstmals seit dem 0:0 beim FC Carl Zeiss Jena am 30. September 2018 bot Trainer Daniel Thioune eine Dreier/Fünfer-Ketter in der Defensive auf: Engel, Susac und Trapp als Innenverteidiger waren die letzte Reihe bei Ballbesitz, in der Rückwärtsbewegung verteidigten Renneke und Tigges die Außenbahnen. Ouahim vor Blacha und Taffertshofer auf der Zehn, Girth und Heider als Doppelspitze – so ging der VfL die Partie an.

Nicht im Kader – 19 Spieler waren mitgereist, 18 dürfen maximal ins Spieltagsaufgebot – war Sebastian Klaas. Erstmals auf der Bank: Defensiv-Winterzugang Thomas Konrad.

Bilderbuchstart auf den Rängen und auf dem Rasen

Auf der Rängen und auf dem Rasen legte der VfL einen Start wie aus dem Bilderbuch hin. Getragen vom grandiosen Support der 2000 Lila-Weißen übernahm die Mannschaft die Initiative – und machte aus der ersten Chance die Führung: Nach einem Flügelwechsel von Heider vernaschte Renneke im Stil eines klassischen Rechtsaußen Lex und Steinhart, seine Flanke auf den langen Pfosten überrumpelte Torwart Hiller und erreichte maßgeschneidert Girth, der unter Bedrängnis aus kurzer Distanz einköpfte (7.).





Schiedsrichter Alt hält dem Druck stand



Danach wurde es hektisch, das Münchener Publikum zeigte seine giftige Seite und haderte mit Schiedsrichter Alt, der jedoch sowohl bei der nachträglichen Verwarnung für Lex als auch bei der korrekten Grätsche von Trapp gegen Mölders – die Löwen reklamierten heftig, Alt hatte kein Foul gesehen – richtig lag.

Der VfL blieb ruhig, ließ sich nicht provozieren und hielt dagegen. Kurz nach dem 1:0 hatte Ouahim mit einem abgefälschten, raffinierten Schlenzer aus 16 Metern das Tor knapp verfehlt (9.), danach kamen die diesmal ganz in Gelb gewandeten Lila-Weißen zunächst nicht zu weiteren Chancen.

Weitere VfL-Chancen vor der Pause

Dennoch war die Pausenführung allemal verdient; der VfL war dem 2:0 sogar näher als die „Löwen“ dem Ausgleich. Das unterstrich die Mannschaft bei Ouahims zur Ecke abgefälschtem Drehschuss (31.), bei der Kopfballchance von Heider (33., nach starker Renneke-Flanke) und bei Engels 16-Meter-Volley (40.), der knapp übers Tor ging.

Schiedsrichter Alt blieb seiner konsequenten Linie treu: Als Girth in der 56. Minute knapp in der Münchener Hälfte Berzel den Ball stibitzte, den Abwehrmann überholte und mit einem klaren Foul auf dem freien Weg zum Tor gestoppt wurde, war die Rote Karte vollkommen regelkonform.

Doch dieser Platzverweis beflügelte den Kampfgeist der „Löwen“. So fiel das 1:1 zwar aus der ersten Chance, aber nicht völlig überraschend: Der kurz zuvor eingewechselte Owusu setzte sich nach einem langen Ball an der Strafraumgrenze gegen Trapp und Engel durch; die Aktion gegen Engel hätte man als Foul ahnden können. Der Ball kam zu Mölders, der mit einem präzisen Flachschuss in Körbers linkes Eck traf; der VfL-Schlussmann war noch mit der Hand am Ball, doch es reichte nicht, um den Ausgleich zu verhindern (61.).



Der VfL attackierte weiter, Thioune brachte Pfeiffer für Tigges, stellte auf Viererkette um. Ein Kopfball von Pfeiffer (70., wieder nach Flanke von Renneke) zischte haarscharf am langen Eck vorbei – die Schlussoffensive in einer temperamentvollen, intensiven Partie mit dem Charakter eines Pokalspiels hatte begonnen.

Dazu gehörte auch die Hektik, die nach einer unfairen Aktion von Owusu gegen Engel aufflammte. Bei einem Luftduell traf der 60er den Osnabrücker mit einer klar erkennbaren Armbewegung am Kopf; diesmal ließ Alt weiterspielen und ahndete auch die anschließende unsportliche Provokation von Mölders nicht.

Offener, harter Kampf

Nun standen 13000 „Löwen“-Fans wie ein Mann hinter ihrer Mannschaft; es war ein offener, harter Kampf, dem sich der VfL mit allen Reserven stellte. Doch die Ruhe, die Überzahl sauber auszuspielen, fand der VfL in dieser aufgeheizten Atmosphäre nicht.

Aber die Mannschaft erzwang auch so das verdiente Siegtor: Nach einer Ecke von Ouhaim hatte sich Girth am langen Eck in Position geschlichen und stand genau richtig, um den Ball einzunicken – für eine Sekunde war es totenstill an der Grünwalder Straße, doch dann brauste der Jubelsturm der VfL-Fans auf, die das auf der ihnen entfernten Seite gefallene Tor erst mal registrieren mussten (80.).

Die fünfminütige Nachspielzeit wurde zu einer extremen Belastungsprobe für Körper und Nerven. Am Ende hielt der VfL dem Druck stand und sein Tor sauber – wenn man sagt, auch mit Hilfe der Fans, die direkt hinter Körber standen und mit jedem Schrei mithalfen, dann trifft diese Beschreibung den Zusammenhalt der Osnabrücker, die einen tollen Sieg euphorisch feierten.