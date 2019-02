Osnabrück . Eine aufwändige Choreo war von den Ultras der Violet Crew in der Ostkurve für das Derby des VfL Osnabrück gegen den SV Meppen geplant, wurde aber von den Ultras kurfristig abgesagt. Das sorgt für Gesprächsstoff in der Fanszene. Es gibt Klärungsbedarf.

Die Choreo war von der Ultra-Gruppierung Violet Crew mit hohem zeitlichen und finanziellem Einsatz vorbereitet worden. Im üblichen Verfahren waren Material und Inhalt genehmigt worden; die Choreo sollte über die gesamte Ostkurve gehen und wäre in der an eindrucksvollen Kurven-Shows reichen Geschichte der Bremer Brücke vermutlich ein Höhepunkt geworden.



Doch gut zwei Stunden vor dem Anpfiff sagte die Violet Crew die Choreo ab. In einer Stellungnahme auf ihrer Internetseite begründet die Gruppe das mit „dem inakzeptablen Vorgehen der Polizei“, spricht von „Anwendung und Androhung von Gewalt.“ Dem widerspricht die Polizei unter Hinweis auf Provokationen und Behinderungen durch Fans.

Auch nach Gesprächen mit allen Beteiligten ergibt sich nur ein ungefähres Bild der Ereignisse. Der Bulli, der die Choreo-Materialien um 11 Uhr in Begleitung von zwei, bis drei Fans ins Stadion vor die Ostkurve bringen sollte, fuhr mit Verspätung ein. Offenbar hatte der Fahrer auf etwa 80 Fans gewartet, die in einem gemeinsamen Marsch aus der Stadt zum Stadion gekommen waren und nun den Bulli begleiten wollten.

Ein unkontrolliertes Eindringen der Gruppe ins Stadion verhinderte die Polizei, die zudem durchsetzte, dass ein Einsatzfahrzeug mit einem Hundeführer dem Bulli folgen konnte; einige Fans versperrten dem Wagen den Weg, den die Polizei freimachte. Das führte zu einer aufgeladenen Stimmung mit Provokationen und Schubsereien.

Ein Polizeivideo lässt eine gewisse Unruhe, aber keine heftigen Ausschreitungen oder gewalttätige Auseinandersetzungen erkennen. Die Polizei sagt, es habe keine Vorkommnisse von strafrechtlicher Relevanz gegeben.

Die Durchsuchung des Bullis, die das Einschmuggeln von Pyrotechnik verhindern sollte, erfolgte unter beidseitiger Anspannung. Der Vorwurf der Ultras: Die Polizei sei sorglos und respektlos mit dem Material umgegangen. Die Polizei ihrerseits spricht von Provokationen und Beschimpfungen.

Die Durchsuchung verlief negativ, jetzt hätte die Vorbereitung der Choreo beginnen können. Doch nun sagten die Ultras ab: „Wir fühlten uns ent- und getäuscht“.

Ausschlaggebend für den Ärger war offenbar auch, dass Details der Absprache mit Verein, Polizei, Fanprojekt und Fanbeauftragtem nicht bei allen Ultras bekannt waren und Unmut produzierten, der zu verhindern gewesen wäre.

Das gilt insbesondere für die angekündigte Durchsuchung des Bullis durch die Polizei; hier waren etliche Ultras fälschlicherweise davon ausgegangen, dass die Durchsuchung nur durch Ordner erfolgen sollte. Der Absprache widersprachen die verspätete Einfahrt des Bullis und die Versuche von Fans, vorzeitig ins Stadion zu gelangen.

In dem Gerangel am Stadiontor geriet der VfL-Fanbeauftragte Werner Nordlohne zwischen die Fronten. Bei seinem Versuch, zu schlichten und die aufgebrachten Fans zu beruhigen, wurde er von einem Polizisten hart angefasst. Ein anderer Beamter erkannte Nordlohne und stoppte den Kollegen. Am Montag entschuldigte sich Polizei-Einsatzleiter Alexander Meyer bei Nordlohne, für den der Vorfall damit erledigt ist.

Nordlohne hält ebenso wie die Polizei und der VfL Schwächen in der Kommunikation für die Ursache des Konflikts. In einem Gespräch am Montag führte VfL-Geschäftsführer Jürgen Wehlend alle Beteiligten zusammen, um die Eindrücke zu sammeln und den Vorfall aufzuarbeiten.

Dabei waren die Ultras der Violet Crew wie alle Fans durch das Fanprojekt und den Fanbeauftragten indirekt vertreten; bei einem weiteren Gespräch im Februar sollen auch VC-Mitglieder dabei sein, um Wege zu finden, wie es entspannter und konstruktiver laufen kann.

Das wäre im Interesse aller, denn unterm Strich steht als Ergebnis, dass eine Choreo, die erklärtermaßen alle wollten und die ein imposanter Auftakt eines denkwürdigen Derbys gewesen wäre, nicht stattfand, obwohl alles dafür vorbereitet war. Und das lag auch, aber nicht ausschließlich an denen, die die Aktion absagten.

Auf ihrer Website fordert die Violet Crew ein klares Bekenntnis des VfL, dass „Choreos und Fankultur in Osnabrück weiterhin erwünscht sind.“ Das steht außer Zweifel, wie Geschäftsführer Jürgen Wehlend betont: „Präsidium und Geschäftsführung wollen und unterstützen Choreos als Teil einer lebendigen Fanszene. Allerdings ist es unerlässlich, vor allem Material und organisatorische Abläufe so zu prüfen, dass die Sicherheit aller Stadionbesucher gewährleistet ist“.

Dazu gehören laut Wehlend auch weiterhin Prüfung, Absprachen und deren verbindliche Einhaltung durch alle Beteiligten, während die Ultras die Abschaffung von „bestehenden, repressiven, unpraktikablen und wertlosen Anmeldeformalitäten“ fordern.