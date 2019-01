Osnabrück. Vor der Partie beim TSV 1860 München ist Manuel Farrona Pulido beim VfL Osnabrück angeschlagen: Der Mittelfeldspieler des Drittliga-Spitzenreiters hat im Training eine Hüftprellung davongetragen, soll aber im besten Fall am Samstag einsatzbereit sein. Gleiches gilt für David Blacha.

Wie Trainer Daniel Thioune erklärte, hat Farrona Pulido im Training einen Schlag auf die Hüfte abbekommen. Der Coach ist zuversichtlich, dass der 25-Jährige bis zum Wochenende wieder fit ist. "So etwas lässt sich ja rauslaufen", sagte Thioune über die Blessur. Er gehe davon aus, dass Farrona Pulido am Freitag wieder mit der Mannschaft trainieren kann.

Blacha wird am Donnerstag zurückerwartet

David Blacha soll bereits am Donnerstag ins Teamtraining zurückkehren. Er war im Spiel gegen Meppen Mitte der ersten Halbzeit umgeknickt, biss dann aber auf die Zähne und spielte durch. Eine Untersuchung ergab keine schwerwiegende Verletzung der Bänder im Sprunggelenk. Blacha wurde zu Beginn der Trainingswoche geschont, trainierte am Mittwoch individuell und soll bis Samstag einsatzfähig sein.

Konrad auf dem Weg in den Kader

Gute Aussichten auf einen Platz im Kader hat Thomas Konrad. Der Verteidiger war erst zwei Tage vor dem Meppen-Spiel zum VfL gewechselt. Inzwischen hat er einige Einheiten mit dem Team absolviert. "Er wird in den Bus steigen", sagte Thioune. Nach der Trainingseinheit am Donnerstagvormittag reist der VfL nach München. Dort findet am Freitag auch das Abschlusstraining statt. Bereits jetzt ist klar, dass Furkan Zorba die Reise nach München verpasst. Der Verteidiger spielt in den Planungen des VfL keine Rolle mehr und ist nun zusätzlich mit einem grippalen Infekt außer Gefecht.