Osnabrück. Noch nie wurde eine hauptamtliche Führungskraft vom VfL Osnabrück mit einem so kräftigen Applaus verabschiedet wie Lothar Gans. Alle waren sich einig: Er hatte es verdient.

Die größte Sorge war Lothar Gans erst mit dem Schlusspfiff genommen. Der langjährige Manager, kein Freund von Zeremonien mit sich im Mittelpunkt, hatte seit der Planung des Abschieds die Angst, ein negatives Ergebnis im Derby heraufzubeschwören: „Eigentlich darf nichts die Mannschaft ablenken. Das Spiel ist der Mittelpunkt, nicht ich.“

Dritte Halbzeit mit vielen Ex-VfLern

Richtig fröhlich und entspannt war Gans also erst bei der dritten Halbzeit mit den zahlreichen Ex- Vflern, die im Gästeraum der Nordtribüne lange über alte Zeiten plauderten, Anekdoten hervorzauberten und das Wiedersehen in einer VfL-Familie über mehrere Generationen hinweg sichtlich genossen.





Holli und Mecki, Hege und Kalla, Andy und Tommy – alle kamen

Ehemalige Mitspieler wie Franz Genschick, Kalla Wessel, Michael Lorenz, Friedhelm Holtgrave, Kalla Diehl, Mecki Wittfoht, Detlev Hegekötter, Vitomir Rogoznica, Dirk Gellrich und Peter Lünsdorf kamen; ebenso gern machten Spieler aus der langen Manager-Ära von Gans ihre Aufwartung: Christian Schiffbänker, Addy Menga, Christian Weidner, Benjamin Möllers, Uwe Brunn, Stephan Quatmann, Oliver Beer (der aktuelle Co-Trainer des TSV München 1860 war nach dem Spiel in Lotte in Osnabrück geblieben), Aleksandar Kotuljac, Christian und Frank Claaßen, Sebastian Lodter, Andreas Schäfer und Thomas Reichenberger. Sie alle hatten beim Einlaufen Spalier gestanden für Gans. Natürlich ließen sich auch Daniel Thioune, Rolf Meyer, Benjamin Schmedes und Jürgen Wehlend sehen.





Präsident Manfred Hülsmann: Wir hoffen, dass du uns treu zur Seite stehst

Präsident Manfred Hülsmann und seine Amtsvorgänger Dirk Rasch, Gert Lehker und Hermann Queckenstedt hatten vor dem Spiel eine Foto-Collage überreicht. „Wir hoffen, dass du uns weiter treu zur Seite stehst“, sagte Hülsmann in seiner wohltuend kurzen, treffenden Ansprache im Stadion; 15 000 antworteten mit Applaus und Sprechchören. In der Ostkurve verneigten sich die Fans mit einem originellen Transparent: „Der ewige Lothar – niemals geht man so gans.“

Gans: Ich habe keine Träne im Knopfloch

Der so Gefeierte hatte Mühe, seine Rührung zu kontrollieren. „Es war eine wunderbare Zeit, aber alles hat mal ein Ende. Ich habe keine Träne im Knopfloch und werde immer für den VfL da sein, wenn ich gebraucht werde“, sagte der 65-Jährige, der bei Interviews im NDR und auf Telekomsport zu Wort kam. Er ließ keine Zweifel daran, was ihm auch an diesem Tag das Wichtigste war: ein Sieg seines VfL Osnabrück.