Immer souverän zur Stelle: VfL-Torwart Nils Körber knüpfte beim 1:0 gegen den SV Meppen an seine starken Leistungen aus dem ersten Halbjahr an. Foto: imago/pmk

Osnabrück . Torwart Nils Körber war der überragende Rückhalt, Maurice Trapp wächst immer mehr in die Rolle des Abwehrchefs hinein, Konstantin Engel kommt immer besser in Form und Benjamin Girth hatte einen Einsatnd nach Maß: Die Spieler des VfL Osnabrücknach dem Derby gegen den SV Meppen (1:0) in der Einzelkritik .