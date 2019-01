Osnabrück. Fußball-Drittligist VfL Osnabrück etabliert nach dem Start aus der Winterpause wieder seinen gewohnten Rhythmus: Zu Wochenbeginn ist erst mal trainingsfrei. Mittelfeldspieler David Blacha muss sich nach dem 1:0-Sieg gegen den SV Meppen ärztlich untersuchen lassen.

Training: An diesem Montag haben die Profis frei. Für David Blacha führt der Weg ins Krankenhaus: Eine MRT-Untersuchung soll klären, wie schwer seine Verletzung am Sprunggelenk aus dem Derby gegen den SV Meppen (1:0) ist. Er war in der 23. Minute in einem Zweikampf mit Thilo Leugers umgeknickt. "Der erste Moment war Schock und Schmerz. Aber ganz so schlimm wird es hoffentlich nicht sein, wenn ich durchhalten konnte", sagte der Mittelfeldspieler, der bis zum Abpfiff durchspielte. Der Rest der Trainingswoche: Dienstag Trainingstag an der Illoshöhe, Mittwoch 9 Uhr Training, Donnerstag 9 Uhr Training. Im Anschluss reist der VfL bereits nach München an und hält sein Abschlusstraining am Freitag vor Ort ab. So ausführlich hatten sich die Lila-Weißen auch schon vor der Winterpause auf das Spiel in Unterhaching (1:1) vorbereitet.

Auswärtskarten für München: Für das nächste Spiel beim TSV 1860 München (2. Februar, 14 Uhr) gibt es noch rund 20 Sitzplatztickets im Fanshop an der Bremer Brücke.

Heimspiele gegen Großaspach und Halle: Für die Heimspiele gegen die SG Sonnenhof Großaspach (8. Februar, 19 Uhr) und den Hallschen FC (23. Februar, 14 Uhr) gibt es Karten im Fanshop an der Bremer Brücke, im L&T Sporthaus, über die Ticket-Hotline und den Online-Shop.

Das Derby in Münster: Für das Derby in Münster (16. Februar, 14 Uhr) sind 1500 Stehplatzkarten ausverkauft. Die Fanabteilung bietet Busfahrt und Ticket für 25 Euro (für Mitglieder der Fanabteilung: 20 Euro) an. Anmeldungen sind gegen Barzahlung im Fanshop am Stadion möglich oder per E-Mail an die Fanabteilung.

Auswärtskarten für Köln: Im Fanshop am Stadion gibt es Karten für die Partie bei Fortuna Köln (12. März, 19 Uhr). Regulär kosten sie 13 Euro zur Verfügung. 50 ermäßigte Plätze gibt es für jeweils 11 Euro.

„Lila-weiße Nacht“: Die Vereinsparty, die im Herbst aus Termingründen nicht stattfinden konnte, wird am Freitag, 8. Februar (ab 21.30 Uhr), nachgeholt. Zuvor spielt der VfL um 19 Uhr zuhause gegen die SG Sonnenhof Großaspach. Austragungsort der „Lila-weißen Nacht“ ist traditionell das Osnabrücker Alando Palais. Eintrittskarten sind im Fanshop an der Bremer Brücke zum Preis von 7 Euro erhältlich.

Ostercamp: Vom 15. bis 17. April richten die Lila-Weißen ein Ostercamp auf der Illoshöhe aus. Täglich finden zwei Trainingseinheiten statt. Teilnehmen können 100 Kinder von sieben bis zwölf Jahren. Im Preis von 149 Euro sind Mittagessen, ein Trikotsatz, ein Fußball und eine Freikarte für das Heimspiel gegen den VfR Aalen (noch nicht terminiert) enthalten. Teilnahmegutscheine sind im Fanshop an der Bremer Brücke erhältlich.

