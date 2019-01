Osnabrück. Der VfL Osnabrück hat zum Jahresauftakt in der 3. Fußball-Liga mit 1:0 gegen den SV Meppen gewonnen. "Besser hätte es nicht laufen können", sagte VfL-Zugang Benjamin Girth, der mit seinem Treffer gegen seinen Ex-Klub das Derby entschied. Die Stimmen zum Spiel.

Benjamin Girth, Ex-Meppener und Torschütze zum 1:0, der sich Schmähgesänge aus dem SVM-Fanblock anhören musste: Besser hätte es nicht laufen können. Ich freue mich für die Mannschaft, dass wir mit drei Punkten ins Jahr gestartet sind. Wir wissen, dass die zweite Halbzeit nicht die beste von uns war, aber das werden wir analysieren und dran arbeiten und es dann nächste Woche besser machen. Für mich ist es schön, dass ich im ersten Spiel getroffen habe. Dafür bin ich da. Die Gesänge habe ich gehört und wahrgenommen, aber die muss man einfach ausblenden. Das ist mir über die 90 Minuten auch ganz gut gelungen, glaube ich.

Marc Heider, Kapitän und Vorbereiter des 1:0: Es war kein schönes Spiel, ein typisches Derby mit viel Kampf und Leidenschaft, aber genau mit diesen Eigenschaften haben wir das Spiel heute für uns entschieden. Das ist alles, was zählt. Ob das jetzt schön war oder nicht, interessiert uns nicht. Beim Tor steht Benny goldrichtig. Ich habe gesehen, dass ich ihn anspielen kann, und dann macht er ihn rein. Dafür haben wir ihn geholt. Er erweitert die Qualität unseres Kaders. Wir sind glücklich, dass er heute einen so guten Einstand gefunden hat.

Nils Körber, VfL-Torwart: Wir wussten, dass es intensiv wird. Ein Derby ist immer intensiv. Meppen wollte unbedingt, wir wollten unbedingt. Wir sind in den ersten Minuten nicht so gut reingekommen. Dann wurde es besser. Wir machen das Tor, und haben ein paar gefährliche Bälle in den Strafraum gebracht. Das 1:0 zur Halbzeit ging in Ordnung. Meppen hat danach noch mal gedrängt. Wir haben die Konter nicht perfekt ausgespielt. Sonst hätten wir noch auf 2:0 erhöhen können. Am Ende stehen die drei Punkte über allem. Die zählen. Wir haben wieder drei Punkte geholt und ein Derby geholt. So kann es weitergehen.

David Blacha, Mittelfeldspieler: Es war ein schwereres Spiel als erhofft. Wir hatten das Spiel nach den ersten Minuten im Griff gehabt. Abgesehen vom Fehlpass von Ulrich Taffertshofer, den wir auch noch ausgebügelt haben, sind wir gut reingekommen. Wir hatten gute Chancen und hätten nach der Führung noch ein zweites Tor nachlegen können. Es waren ganz viele knappe Abseitssituationen. Wir haben den Sack nicht zumachen können. In der zweiten Halbzeit wurde es dann wie so oft in der Liga noch brenzlig. Meppen hat alles nach vorne geworfen. So sind wir noch unter Druck geraten, aber wir haben die Box gut verteidigt und alles rausgehauen, was reinkam. Und für die Fernschüsse hatten wir Nils. Ich bin im Zweikampf umgeknickt. Das Sprunggelenk ist dick geworden. Ich hoffe, dass es nicht ganz so schlimm kaputt ist und dass es vielleicht mit einer Dehnung getan ist.

Marcos Álvarez, Stürmer, der für eine Schwalbe Gelb sah und im nächsten Spiel gesperrt ist: Für die zweite Halbzeit hatten wir uns nicht vorgestellt, dass wir so viel defensiv arbeiten müssen, aber das ist Drittligafußball. Der Platz wurde immer tiefer. Wichtig war es, die Null zu halten. Wir wissen, dass wir hinten einen Torwart drin haben, der auch mal einen Schuss hält. Das macht Nils aktuell überragend. Vorne reicht dann ein Tor, um drei Punkte zu holen. Das war heute das Wichtigste. Wir wollen jedes Spiel gewinnen, gerade zuhause, und das ist uns gelungen. Alles Andere ist jetzt erst mal egal. In der Szene, als ich Gelb sehe, trifft mich der Gegenspieler. Der Schiedsrichter hat gesagt, dass man die Szene nicht pfeifen muss. Da hätte er auch weiterspielen können. Mit der Gelbsperre in München muss ich jetzt leben. Dann bin ich eben zuhause gegen Großaspach wieder da.

Ulrich Taffertshofer, Mittelfeldspieler: Der Derbysieg fühlt sich sehr gut an. Es war ein hartes Stück Arbeit in der zweiten Halbzeit. Vor der Pause hatten wir Meppen komplett im Griff. In der zweiten Halbzeit hatten wir nicht so die Ruhe im Spiel und nicht mehr einen so guten Aufbau wie vor der Pause. Deshalb kamen wir so unter Druck. Bei zweiten Bällen waren wir ein-, zweimal nicht zur Stelle. Trotzdem dürfen wir uns heute ein, zwei Getränke gönnen.