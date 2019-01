Osnabrück. Der VfL Osnabrück bleibt das Maß der Dinge in der 3. Fußball-Liga. Mit einem hauchdünnen 1:0-Sieg gegen den starken SV Meppen setzte die Mannschaft von Trainer Daniel Thioune den Erfolgsweg im ersten Spiel nach fünfwöchiger Winterpause im 28. Weser-Ems-Derby fort. Mann das Tages war der Ex-Meppener Benjamin Girth, der bei seinem Debüt für den VfL das Siegtor erzielte.

Das Tor des Tages erzielte der Winter-Zugang, doch der VfL gewann, weil die Abwehr standhielt. Bis zuletzt drängte der SV Meppen auf den Ausgleich, der durchaus verdient gewesen wäre. Doch die Defensive vor dem wieder einmal überragenden Torwart Nils Körber hielt dicht – es war das achte "zu Null" der Saison, und das erste seit dem 0:0 in Lotte am 20. Oktober 2018. Aus dem geschlossenen Defensivverbund ragten außerdem Maurice Trapp und Konstantin Engel heraus.

Mit dem achten Heimsieg behauptet der seit dem 15. September 2018 (0:1 gegen Karlsruhe) in nunmehr 14 Spielen ungeschlagene VfL mit 44 Punkten die Tabellenführung und baute den Vorsprung vor Verfolger Karlsruher SC (39) aus, weil die Partie des KSC beim FSV Zwickau kurzfristig abgesagt wurde. Der Hallesche FC (39 Punkte nach dem 1:0 bei Fortuna Köln) bleibt dem VfL auf den Fersen, KFC Uerdingen (am Sonntag gegen Würzburg) und Unterhaching (am Montag in Aalen) wollen nachlegen.

Lothar Gans verabschiedet

Das 26. Liga-Derby um Punkte war der würdige Rahmen für die Verabschiedung des langjährigen VfL-Managers Lothar Gans, der nach neun Jahren als Profi und 22 Jahren in verschiedenen Führungspositionen in den Ruhestand gegangen ist. 29 ehemalige Osnabrücker Spieler waren zu Ehren von Gans gekommen und standen vor dem Anpfiff Spalier für ihn. Gans lief nach den Mannschaften auf den Platz, legte den Ball auf den Anstoßpunkt und wurde mit Sprechchören gefeiert. (Weiterlesen: Mit Umweg über den SV Meppen zum Vertrag beim VfL Osnabrück)

Der VfL eröffnete das Derby in der erwarteten Formation: Mit dem Ex-Meppener Benjamin Girth als Stoßstürmer vor einer offensiven Dreierreihe mit Marcos Alvarez auf der Zehn sowie Marc Heider und Anas Ouahim auf den Flügeln. Die Meppener traten etwas überraschend ohne Kapitän Martin Wagner und Jovan Vidovic an.

Rutschiger Untergrund

Der Rasen an der Bremer Brücke war schwer zu bespielen. Nach dem Dauerfrost der letzten Tage war der Boden zwar weich, aber durch den anhaltenden Regen der letzten 24 Stunden hatte sich viel Wasser auf dem Rasen gesammelt; es war rutschig, das Wasser spritzte vor allem vor der Südtribüne oft gischtartig auf. Der Nieselregen begleitete das ganze Spiel.

Der VfL kam schwer ins Spiel, zumal die Meppener angriffslustig begannen und sich nicht – wie vielleicht erwartet – tief zurückzogen. Engel verhinderte durch eine Grätsche gegen Kleinsorge nach einer gefährlichen Linksflanke von Proschwitz (8.), dass die Gäste zur ersten Chance kamen.

Ein Fehler von Taffertshofer, der den Ball 30 Meter vor dem Tor an Undav verlor, war die nächste Schrecksekunde: Taffertshofer holte den allein aufs Tor zusteuernden Meppener gerade nach ein, Körber verhinderte, dass es eine Ecke gab (27.).



Ein 23-Meter-Schuss von Tankulic war das nächste Meppener Signal; diesmal parierte Körber mit einer Parade, die laut Anzeigetafel von einer Gebäudereinigungsfirma präsentiert wurde (33.); vermutlich hätte der beste Drittligatorwart den Ball auch ohne diese Unterstützung gehalten.

Mehr Druck

Eine echte Torchance hatte der VfL bis dahin nicht gehabt, und eigentlich war auch die Szene vor dem 1:0 keine, oder höchstens eine kleine. Aber dafür hat der VfL jetzt das, was man einen typischen Torjäger: Benjamin Girth reichte ein Ballkontakt, um in der 36. Minute das 1:0 zu erzielen; der von Holstein Kiel ausgeliehene Stürmer spritzte in eine flache Hereingabe von Marc Heider, war einen Tick eher am Ball als Puttkammer und traf aus wenigen Metern mit dem rechten Fuß. Eingeleitet hatte den Treffer Heider mit einem Durchbruch auf der linken Seite; der nach der Flanke abgewehrte Ball wurde von David Blacha direkt geschossen und geblockt, ehe er wieder zu Heider kam.

Danach hatte der VfL seine Welle erwischt, die Mannschaft erhöhte den Druck und kam noch vor der Pause zu zwei Chancen durch Ouahim, der sich bei der Startelf-Nominierung knapp durchgesetzt hatte vor Manuel Farrona Pulido, wie Trainer Daniel Thioune durchblicken ließ. Erst scheiterte Ouahim nach einem langen Ball von Maurice Trapp und einer Vorlage von Girth am reflexartig abwehrenden Domaschke (42.), dann wurde sein Schuss nach einer Flanke von Konstantin Engel abgeblockt (44.).

Alvarez mit zwei Aufregern

Die ersten beiden Aufreger-Szenen nach der Pause gehörten Marcos Alvarez: Er fischte SVM-Schlussmann Domaschke einen 28-Meter-Freistoß des VfL-Kunstschützen aus dem linken Winkel (47.), dann kassierte Alvarez seine fünfte gelbe Karte, die ihm eine Sperre für das Spiel am nächsten Samstag bei München 1860 einbringt. Unmittelbar vor den Augen von Bundesliga-Schiedsrichter Tobias Stieler wollte er nach einem Duell mit Puttkammer zentral vor dem Strafraum einen Freistoß herausholen. Stieler wertete die Aktion korrekterweise als Schwalbe und zog konsequent Gelb (48.).

Danach verlor der VfL seine spielerische Linie und sah sich dem wachsenden Angriffsdruck der Meppener ausgesetzt. Die Osnabrücker ließen sich phasenweise viel tiefer in die Defensive drängen als sie es wollten. Nur dank einer konzentrierten Defensivleistung überstand der Spitzenreiter die hektische Schlussviertelstunde, in der es nur noch ganz selten gelang, Entlastung nach vorne zu erzwingen.

Granatowski hatte das 1:1 auf dem Fuß

Die größte Meppener Ausgleichschance hatte der eingewechselte Granatowski, der in der 76. Minute den Ball aus spitzem Winkel an den Außenpfosten setzte. Spätestens, als Komenda mit einem Kopfball an Körber scheiterte (82.), sprachen nicht nur die Anhänger der Emsländer von einem glücklichen Sieg. Körbers letzte Parade in der 89. Minute, als er einen Schuss des gerade eingewechselten Kremer aus dem Eck hechtete, war der Schlusspunkt einer spannenden, bis zur letzten Sekunde umkämpften Partie, die dabei fast durchweg fair blieb und sportlich geführt wurde.