Osnabrück. Eine ausverkaufte Bremer Brücke, 15500 Zuschauer, darunter rund 1500 Meppener Anhänger – aber trotz einer erhöhten Rivalität blieb es für die Sicherheits- und Ordnungskräfte vor und während des Fußball-Drittligaspiels des VfL Osnabrück gegen den SV Meppen verhältnismäßig ruhig. So prägte die Verabschiedung von Lothar Gans stimmungsmäßig den Rahmen des Derbys.

Vor und während der Partie blieb es weitestgehend ruhig. Bei der Ankunft der Meppener am Bahnhof wurden einige Böller gezündet. Zudem gab es bereits vor der Öffnung des Stadions kleinere Auseinandersetzungen mit Osnabrücker Fans, wie die Polizei mitteilte. Weitere Zwischenfälle waren nicht bekannt. So bekam der frühere Sportliche Leiter Lothar Gans eine würdige Bühne für seine offizielle Verabschiedung in den Ruhestand.



"Lothar ist VfL"

Ehemalige Mitspieler und Kicker aus Gans‘ Manager-Ära kamen in Videos auf der Videoleinwand zu Wort. „Lothar ist VfL“, brachte es Torwarttrainer Rolf Meyer auf den Punkt. „Er war wie ein Vater“, beschied ihm Addy Menga. „Ich bin sicher, dass Lothar weiter bei jedem Spiel des VfL mitfiebern wird“, skizzierte Thomas Reichenberger Gans‘ Aussichten für den Ruhestand.

29 ehemalige Weggefährten stehen Spalier

Beim Einlaufen trug Gans den Spielball in den Mittelkreis – Spalier standen 29 ehemalige Mitspieler und frühere Kicker aus Gans‘ Manager-Zeiten sowie die Mannschaften des VfL und des SVM. Aufgereiht hatten sich unter anderem frühere Mitspieler wie Mecki Wittfoht, Vitomir Rogoznica, Friedhelm Holtgrave, Detlev Hegekötter und Dirk Gellrich, die ehemaligen Präsidenten Dirk Rasch und Hermann Queckenstedt sowie als einstige VfL-Spieler aus Gans‘ Manager-Zeit zum Beispiel Uwe Brunn, Addy Menga, Wolfgang Schütte, Alexander Ukrow, Tobias Nickenig, Andreas Schäfer, Aleksandar Kotuljac, Christian und Frank Claaßen, Stephan Quatmann und Christian Schiffbänker.

Gans geht ohne Träne im Knopfloch

„Wir hoffen, dass du uns treu zur Seite stehst“, sagte Präsident Manfred Hülsmann bei der Verabschiedung kurz vor dem Anpfiff. Die Fans in der Ostkurve widmeten Gans ein Spruchband: „Der ewige Lothar – niemals geht man so gans“. Der 65-Jährige verabschiedete sich also weder für immer noch mit einer Träne im Knopfloch: „Nein, warum sollte ich die haben? Ich kann ja weiter ins Stadion gehen und VfL-Spiele gucken“, offenbarte Gans einmal mehr das lila-weiße Blut in seinen Adern. Beide Sender, die das Derby übertrugen – der NDR und Telekom-Sport –, ließen Gans in der Halbzeitpause im Interview zu Wort kommen. Während des Spiels lieferten sich die Fanblöcke die gewohnten Schmähgesänge, verzichteten aber in diesem Jahr auf Pyrotechnik. Auch die Osnabrücker Fans auf den anderen Tribünen gingen mit und trugen ihre Mannschaft in den letzten Minuten zum Derbysieg, der Gans den Abschied zusätzlich versüßte.