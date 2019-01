Osnabrück. Der Kapitän bleibt noch länger an Bord: Kurz vor dem Derby am Samstag (14 Uhr) gegen den SV Meppen haben sich der VfL Osnabrück und Marc Heider auf eine Vertragsverlängerung bis zum 30. Juni 2021 geeinigt.

,,Es fühlt sich sehr gut an, mich weiter an dem Ort einbringen zu können, wo für mich alles begonnen hat", stellt der 32-Jährige am Freitagabend glücklich fest. Er könne mit Fug und Recht behaupten, ,,dass ich mir hier in Osnabrück final meinen Traum vom Profifußball erfüllt habe". 2016 war Heider von Holstein Kiel zum VfL zurückgekehrt, wo er bereits in seiner Jugend ausgebildet wurde und den Sprung in den Profifußball schaffte. Seine sportliche Bilanz im ersten Jahr: 35 Drittliga-Spiele, fünf Tore; in der Saison 2017/18: 29 Spiele, neun Tore. Auch in der aktuellen Spielzeit lieferte der in Kalifornien geborene und in Osnabrück aufgewachsene Heider ab: In seinen bisherigen 20 Spielen netzte er sechs Mal ein und bereitete drei weitere Treffer vor.

,,Hohes Ansehen"

,,Marc Heider ist für uns nicht nur auf, sondern auch neben Platz ein Erfolgsfaktor. Als Kapitän geht er stets voran, er ist wichtiger Ansprechpartner für die sportliche Leitung, das Trainerteam und die Mannschaft. Durch seinen Einsatz, seine gelebte Leidenschaft und seine sportliche Leistung genießt er innerhalb des Klubs, aber auch bei Fans und Umfeld hohes Ansehen. Deshalb freuen wir uns, dass wir die erfolgreiche Zusammenarbeit über den Sommer hinaus fortsetzen können“, wird VfL-Sportdirektor Benjamin Schmedes in einer Mitteilung des Vereins zitiert.