Osnabrück. Der langjährige Manager Lothar Gans wird am Samstag beim Derby gegen den SV Meppen offiziell vom VfL Osnabrück verabschiedet. Wir zeichnen in einer Serie seinen Weg durch die Fußballzeiten nach. Diesmal der Kampf um die 3. Liga und der Abschied in den Ruhestand.

Seit 2008/09 gibt es die bundesweite 3. Liga – zwanzig Jahre zuvor hatten Lothar Gans und Volker Schock diesen Unterbau der 2. Bundesliga gefordert. Damals waren gerade aus acht Amateuroberligen vier Regionalligen geschaffen worden. In diesen Ligen trafen sich Profis und Feierabendkicker, es gab keine TV-Gelder und kein Lizenzierungsverfahren.





Mit handgestrickten Lösungen, hemdsärmeliger Improvisation und Mut zum Risiko suchten die Clubs ihre Chance im Rennen um einen Platz an den Fleischtöpfen des bezahlten Fußballs. Dort sprudelten von Jahr zu Jahr kräftiger die Fernsehgelder aus den Quellen, die der organisierte Profifußball – seit 2000 als Deutsche Fußball-Liga (DFL) – erschloss.

Die Kluft von der 3. Liga zur 2. Bundesliga wird immer größer

„Natürlich haben sich die Bedingungen in der 3. Liga in den letzten Jahren verbessert, es ist kein Vergleich zu früher. Aber trotzdem wird die Kluft zur 2. Bundesliga von Jahr zu Jahr größer. Deshalb führt kein Weg daran vorbei, dass die 3. Liga unter das Dach der DFL rückt. Diese Spielklasse erfüllt wesentliche Funktionen im deutschen Profifußball und sollte deshalb ebenfalls von der Solidargemeinschaft mitgetragen werden.“

Seit dem Abstieg 2011 steckt der VfL in der 3. Liga fest. Der letzte gezielte Anlauf scheiterte trotz hoher Investitionen und einer guten Ausgangsposition im Sommer 2013, als Trainer Claus-Dieter Wollitz sich von den vereinsinternen Querelen ablenken ließ und den Fokus verlor; zu allem Überfluss wandte er sich in der entscheidenden Phase vom VfL ab und war auf dem Absprung nach Paderborn.

„Aufstieg? Warum noch lange warten …“ Lothar Gans





„Das war die letzte Saison, in der die Voraussetzungen für den Aufstieg da waren und wir die Chance nutzen mussten. Und es war eine im Vergleich mit den anderen Aufstiegsteams besonders entwicklungsfähige Mannschaft, die eine gute Chance gehabt hätte, sich mit der einen oder anderen Verstärkung in der 2. Bundesliga zu halten. Danach wurde es dann immer schwerer.“

Immer wieder weckten sportliche Zwischenhochs – meistens in der ersten Saisonhälfte – Aufstiegshoffnungen, die nicht gehalten werden konnten und umso größere Enttäuschung produzierten. Als dann zweimal auch der Start verpatzt wurde, mussten zwei Trainer gehen: Was bei Maik Walpurgis ein normaler Vorgang war, war bei Joe Enochs ein tiefer Einschnitt, insbesondere für Lothar Gans.

Die bittere Trennung von Joe Enochs

„Als Joe im August 2015 die Mannschaft übernahm, habe ich gesagt: Ich entlasse keinen Trainer mehr. Ich war überzeugt, dass Joe seine Chance nutzt, und in meinen Augen hat er das getan, denn seine Möglichkeiten waren angesichts schrumpfender Etats eingeschränkt. Deshalb war ich im Herbst 2017 auch dafür, ihm die fünf Spiele Frist zu geben, um die er gebeten hat. Sosehr ich Daniel Thioune persönlich und als Trainer schätze, so war die Entlassung von Joe für mich persönlich einer der schwierigsten Momente überhaupt.“

Gans vertrat seine Haltung auch öffentlich; es war sein erster und einziger Verstoß gegen das Gebot der Loyalität zum VfL. Jeder, auch im Verein, hatte dafür Verständnis. Zu diesem Zeitpunkt war klar, dass die Amtszeit des Managers auslief. Zum 1. Dezember 2017 trat der Nachfolger sein Amt an: ein neuer Manager für eine neue Zeit, eine neue Generation.





Die Übergabe zu Benjamin Schmedes verlief reibungslos. Gans geht ohne Groll und bekommt an diesem Samstag vor großer Kulisse an der Bremer Brücke den Abschied, den er verdient hat. In ihm hatte der VfL einen Manager, der in einem Geschäft mit vielen Versuchungen und Fallstricken korrekt und loyal blieb. Er war weit mehr als ein leitender Angestellter, er wurde zum Gesicht des Vereins, ein Bindeglied zur viel zitierten Basis, aus der er selbst kommt.

„Es geht immer um den VfL, nie um Einzelpersonen – das muss so bleiben. Der größte Erfolg in meiner Zeit ist, dass es uns gelang, nach dem Ende der Ära Piepenbrock den VfL am Leben erhalten und neu bei den Menschen in der Region zu verankern. Das war ein kleines Fußball-Wunder, an dem alle Anteil hatten, die damals mit angepackt haben – vom Präsidium bis zu den Fans, die auf dem Rathausplatz Kleingeld für den VfL gesammelt haben. Darauf darf man stolz sein, denn es wirkt bis heute nach.“

So geht er in den offiziellen Ruhestand, doch die Gartenarbeit wird ihn nicht auslasten. Der VfL wird einen Weg finden, die lila-weiße Ausstrahlung von Lothar Gans zu nutzen. Und „Mister VfL“ selbst? Hat klare Vorstellungen: „Ich möchte später zusammen mit meiner Frau zur Bremer Brücke radeln, und zwar freitags um halb sieben oder samstags um eins. Denn das würde bedeuten, dass der VfL in der 2. Bundesliga spielt. Ich hätte nichts dagegen, wenn das schon ab Sommer 2019 so ist – wie Daniel, Benjamin und die Jungs das machen, ist super. Warum also lange warten?“

