Osnabrück. Der langjährige Manager Lothar Gans wird am Samstag beim Derby gegen den SV Meppen offiziell vom VfL Osnabrück verabschiedet. Wir zeichnen in einer Serie seinen Weg durch die Fußballzeiten nach. Diesmal die Zeit als Trainer und das Auf- und Abstiegs-Jojo des VfL.

„Spitzenreiter entlässt Trainer“: Im Februar 2000 schaute Fußball-Deutschland auf diese Meldung aus der Regionalliga Nord, die sonst bundesweit kaum eine Rolle spielte. Immer wieder sollten die Verantwortlichen des VfL erklären, warum sie Wolfgang Sidka beurlaubt und Manager Lothar Gans mit der Führung der Mannschaft beauftragt hatten. So richtig mit der Sprache rückten sie nicht heraus.

Mannschaft stellt sich gegen Sidka

Geschlossen hatte sich die Mannschaft gegen eine weitere Zusammenarbeit mit dem Trainer ausgesprochen. „Sein Training war klasse, aber er hat uns mit seinem Misstrauen und seinen ständigen Kontrollen erdrückt“, sagte einer der damaligen Führungsspieler.

„Der Mannschaftsrat kam einen Tag nach der ominösen Abstimmung zu uns. Ich war vorher nicht bereit, mich auf diese Forderung einzulassen, aber nach dem Gespräch war mir klar: Wenn wir nicht handeln, verpassen wir nicht nur den Aufstieg, sondern wahrscheinlich auch den sechsten Platz und damit die Qualifikation für die neue zweigeteilte Regionalliga. Ich habe mich nicht nach dem Job gedrängt, aber ich hatte vorher zweimal den erkrankten Gerd-Volker Schock vertreten, deshalb war es auch der Wunsch der Mannschaft. Also sagte ich Ja – dabei war mir klar, dass es mit meiner Zeit beim VfL zu Ende sein würde, wenn wir nicht aufstiegen.“



Der Elfmeterkrimi gegen Union Berlin

Am 1. Juni 2000 war seine Mission abgeschlossen. Als Uwe Brunn den entscheidenden Strafstoß im Elfmeterschießen des Aufstiegsspiels gegen Union Berlin gehalten hatte und die Rückkehr des VfL nach 2526 Tagen in die 2. Bundesliga perfekt war, fiel all der Druck ab. Vom Spielfeldrand sprintete Lothar Gans an allen Gratulanten und Jublern vorbei auf die Tribüne zu seiner Frau Siggy, die wohl am besten wusste, welch harter Weg hinter dem Aufstiegstrainer des VfL lag.

Von Beginn zum Siegen verdammt, mit einer Mannschaft mit guten Fußballern, unter denen einige schwierige Typen waren, hatte Gans die richtigen Entscheidungen getroffen. Er ließ Jacek Janiak nach dessen Kneipenschlägerei auf Wunsch weitgehend ungeschoren, nahm aber dabei die Mannschaft mit ins Boot. Er brachte den eckigen Guido Spork in Topform und zauberte in den Aufstiegsspielen mit Sebastian Lodter ein Talent zum richtigen Zeitpunkt aus dem Hut. Warum machte er eigentlich nicht weiter als Trainer in der 2. Bundesliga?

„Natürlich hat mir Präsident Dirk Rasch das angeboten, aber es kam für mich nie infrage. Es nicht meine Rolle, ich war mir sicher, dem VfL als Manager eher helfen zu können, weil ich wusste, dass der Aufbau des gesamten Clubs noch nicht abgeschlossen war. Ich wollte die Trainer begleiten, ihnen den Rücken frei halten und bei der Zusammenstellung des Kaders helfen.“

Anzeige Anzeige





Mit dem Nachfolger vergriff sich der VfL spektakulär, Michael Lorkowski ging als der Trainer mit der kürzesten Amtszeit in die Clubgeschichte ein – nach sechs Spielen war Schluss. Gans sprang ein, bis er in Jürgen Gelsdorf einen Nachfolger gefunden hatte. Mit dem bundesligaerfahrenen Coach setzte die Mannschaft zu einer aufsehenerregenden Aufholjagd an, verpasste aber den Klassenerhalt knapp.

Viermal auf- und wieder abgestiegen

Es war der Beginn eines im deutschen Fußball vielleicht einmaligen Auf- und Abstiegs-Jo-Jos. Zwischen 2000 und 2011 kämpfte sich der VfL viermal in die 2. Bundesliga und wurde viermal wieder herauskomplimentiert. Fast immer jagte der VfL sich und seine Fans durch eine Achterbahnfahrt der Gefühle bis zum letzten Spieltag.

Alles begann 1999 mit Lübeck und Kiel Lothar Gans





„Oft hing unser Schicksal am seidenen Faden, mehrfach wussten wir erst ganz am Ende, in welcher Liga es weitergehen würde. Ich habe gesehen, wie Trainer verzweifelten, wie erwachsene Männer weinten, vor Enttäuschung und vor Freude und wie die Emotionen überkochten. Das ging schon vor dem ersten Aufstieg los: 1999 verloren wir am vorletzten Spieltag beim 0:1 in Lübeck die sicher geglaubte Meisterschaft – und gewannen sie eine Woche später doch noch, weil die Lübecker sensationell in Kiel patzten und wir gerade so gegen Arminia Hannover gewannen. Wie wir damals auf dem Rathausplatz spontan mit über tausend Menschen feierten, war überwältigend und unvergesslich.“

Über ein Jahrzehnt schwankte der VfL ohne Zwischentöne zwischen Triumph und Tragik. Doch dann blieb der Fahrstuhl in der 3. Liga stecken.

Nächste Folge: Zwischen Reiz und Risiko