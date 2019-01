Osnabrück. Es ist perfekt: Der Vertrag mit dem insolventen Fußball-Regionalligisten Viktoria Berlin ist aufgelöst, sodass Innenverteidiger Thomas Konrad in die 3. Liga zum VfL Osnabrück wechseln kann.

Nachdem sich in den vergangenen Tagen die Langzeitverletzungen von Felix Schiller und Alexander Dercho abgezeichnet hatten, musste der VfL im Defensivbereich personell nachlegen. Konrad, 29 Jahre alt, wechselt zunächst bis zum Saisonende zum VfL. Der gelernte Innenverteidiger ist in der Defensive vielseitig einsetzbar.

Neben dem VfL seien noch weitere Vereine ,,in der Verlosung" gewesen, ließ Konrad am Donnerstag nach dem Medizincheck in der Hasestadt durchblicken. Zum Beispiel hatte auch Drittligist Energie Cottbus Interesse. Bei den Lausitzern absolvierte er ein Probetraining und kam schon in einem Testspiel zum Einsatz. Das oft zitierte Gesamtpaket habe aber in Osnabrück gepasst. Hinzu hätten ihm auch die alten Freunde und Ex-Osnabrücker Simon Zoller und Timo Staffeldt zu einem Wechsel zum VfL geraten.





,,Erfahrener Spieler"

,,Thomas Konrad ist ein erfahrener Spieler, der uns in der aktuellen Situation sofort weiterhelfen kann. Er ist es gewohnt, in unterschiedlichen Spielsystemen und taktischen Ausrichtungen zu spielen", sagte VfL-Sportdirektor Benjamin Schmedes. Der in der Jugend größtenteils beim Karlsruher SC ausgebildete Fußballer spielte zuletzt in der Regionalliga-Nordost für Viktoria Berlin, davor in Liechtenstein beim FC Vaduz (2016 bis 2018) und in Schottland beim FC Dundee (2014 bis 2016). ,,Der Neue" absolvierte am Donnerstagnachmittag im Stadion auch schon seine erste Trainingseinheit mit den neuen Kollegen.