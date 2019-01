Osnabrück. Lothar Gans wird am Samstag beim Derby gegen den SV Meppen offiziell verabschiedet – nach neun Jahren als Profi und 22 Jahren als Manager, Geschäftsführer und Trainer des VfL Osnabrück. Wir zeichnen in einer Serie seinen Weg durch die Fußballzeiten nach. Diesmal: das Zwischenspiel im Amateurfußball und die Rückkehr zum VfL.

Von einem Tag auf den anderen hatte sich alles geändert: Neun Jahre nach seiner Verpflichtung war das Kapitel VfL beendet, früher als geplant musste sich der Fußballprofi Lothar Gans um den Übergang ins normale Leben kümmern. Über Aus- und Fortbildungsmaßnahmen qualifizierte er sich und war als Bezirksleiter der Raiffeisen/Volksbanken-Versicherung zuständig für die Mitarbeiter der Osnabrücker Volksbank. Und der Fußball?

„Ich stieg beim SV Holdorf als Spielertrainer ein und nahm Rainer Knopp, der beim VfL aufgehört hatte, mit nach Holdorf; er spielte Libero, ich im Mittelfeld. Wir schafften den Klassenerhalt in der Bezirksoberliga, ich blieb noch eine Saison.“

Die erfolgreichen Jahre bei TuRa Melle

1986 kam der Anruf aus Melle, wo der Traditionsverein Tura (seit 2003 mit dem Nachbarverein TuS zum SC Melle fusioniert) die Früchte einer hervorragenden Nachwuchsarbeit in der ersten Mannschaft ernten wollte; treibende Kräfte waren neben anderen die Gebrüder Martin und Norei Mücerret, die Gans davon überzeugten, im Grönegau einzusteigen. Es wurde eine zehn Jahre anhaltende Erfolgsära mit dem Aufstieg bis in die Landesliga und dem Gewinn des Bezirkspokals. Bevor er Ja sagte, stellte Gans eine Bedingung.





„Nicht als Spielertrainer! Ich wollte keinem Talent einen Platz wegnehmen. Ich war erst 33 und fit, aber ich wollte mich auf die Arbeit mit der Mannschaft konzentrieren. Das hat Spaß gemacht, denn es waren wissbegierige, lernwillige und teamfähige Jungs. Das war Feierabendfußball mit dreimal Training pro Woche, aber es hat Spaß gemacht, weil die Leistung stimmte.“

Trainer von ARD-Reporter Tom Bartels

Zehn Jahre in Melle – zehn Jahre, in denen der VfL abstürzte aus der Spitzengruppe der 2. Bundesliga bis ins Mittelmaß der Regionalliga Nord. Gans schaute seinen Nachfolgern oft zu an der Bremer Brücke, aber es gab kaum Kontakt zu Trainern oder Management. Einer seiner Jungs, der Stürmer Gerrit Meinke, kam über den Umweg Arminia Bielefeld ins VfL-Profiteam. Ein anderer machte als Journalist Karriere: ARD-Reporter Tom Bartels wird am 19. Februar zum Abschieds-Empfang von Gans kommen.

„1992 erfuhr ich von einem Spieler, der in der Berghofklinik in Bad Essen seinen Zivildienst machte, dass dort der alkoholkranke Werner Biskup Patient war. Sein alter Kölner Mitspieler Wolfgang Overath hatte sich um ihn gekümmert, als er völlig am Boden war. Ich habe ihn besucht und ihn zu einem Spiel in Melle eingeladen – ich hielt so viel von ihm und freute mich, als er 1993 beim VfL als Trainer eine neue Chance bekam. Ich war dabei, als er das erste Training leitete. Er wollte, dass ich auch beim VfL einsteige, aber da war noch keine Tür offen.“

Anruf bei Gerd-Volker Schock

Das änderte sich im Frühjahr 1996. Hartwig Piepenbrock war es endgültig leid, als Präsident und Sponsor für den VfL da zu sein. Er kündigte seinen Rücktritt an, wollte aber den Übergang regeln. Dabei sprang er über seinen Schatten und wählte die Telefonnummer eines Mannes, mit dem er eigentlich nicht mehr sprechen wollte. Gerd-Volker Schock war nach dem VfL-Abstieg 1984 gegangen und hatte es beim HSV zum Bundesliga-Cheftrainer gebracht. Und tatsächlich ließ sich „Schocker“ auf den VfL ein: „Ich habe richtig Bock auf diese Aufgabe.“

„Uns gehörte nicht mal der Rasenmäher“ Lothar Gans





„Herbert Mühlenberg, der damals VfL-Trainer war, und der frühere Vize Walter Koch hatten die Sache eingefädelt und mich dazugeholt. Schocker wollte, dass wir drei es gemeinsam anpacken. Er als Galionsfigur und Manager, Herbert als Trainer und ich als Marketing-Mann. Wir hatten keine Ahnung, worauf wir uns einließen. Erst, als Piepenbrock im Sommer 1996 abtrat und Heinz Heumann Präsident wurde, wurde uns das klar. Wir hatten nichts: kein Geld, keine Mannschaft, keine Zuschauer. Uns gehörte nicht mal der Rasenmäher im Stadion.“

Jetzt ahnten die drei Freunde, was Piepenbrock gemeint hatte, als er sich mit den Worten verabschiedete: „Die Regionalliga ist ein Gefängnis, aus dem es kein Entkommen gibt.“

Doch sie straften den Ehrenpräsidenten Lügen.

Nächste Folge: Happy-End nach Höllenfahrt – Rückkehr nach 2526 Tagen