Osnabrück . Der Countdown läuft – nicht nur bei den Fußballern des VfL Osnabrück, die am Samstag mit dem Derby gegen den SV Meppen in den zweiten Teil der Saison starten. Sondern auch hinter den Kulissen des Stadions, wo die Digitalisierung vorangetrieben wird – zum Wohl des Zuschauers.

Neue Scanner bei der Einlasskontrolle schon beim Derby

Erstmals wird schon am Samstag eine neue elektronische Zugangskontrolle eingesetzt; anstelle der bisherigen Handlesegeräte, die das Ordnungspersonal bediente, treten nun Säulen, in die die Stadionbesucher ihre Karte einschieben müssen. Einfacher und schneller soll das Verfahren sein, das der VfL den Zuschauern in den nächsten Tagen auf seiner Website sowie in den sozialen Medien anschaulich erläutern will. Weitere Neuerung beim Einlass in allen Stadiontoren: Anders als bisher geht es mit dem Sicherheitscheck durch Abtasten los, erst danach werden die Tickets gescannt.

Jürgen Wehlend: Komfort der Zuschauer verbessern

„Wir müssen an vielen Stellen in die Infrastruktur des Stadions investieren“, sagt Geschäftsführer Jürgen Wehlend, „dabei wollen wir innovative Möglichkeiten nutzen, um den Komfort für die Zuschauer zu verbessern.“ Eine davon feiert im übernächsten Heimspiel Premiere: Am 8. Februar gegen die SGS Großaspach kann erstmals mit jeder Giro-Geldkarte an den Verkaufsständen im Stadion bezahlt werden.

Bargeld- und kontaktlose Zahlung ab Februar

„Keiner muss mehr sein Portemonnaie mit ins Stadion nehmen“, sagte André Schüller, Mitglied des Vorstands der Sparkasse Osnabrück, die das Projekt als langjähriger Sponsor des VfL vorangetrieben hat. Mehr als 60 Kartenlesegeräte stehen dann bereit, sind mit EC-Karten aller Kreditinstitute nutzbar und erlauben auch das kontaktlose Zahlen bis zu 25 Euro ohne Eingabe der Pin via Geldkarte.

VfL schult das Personal und informiert die Kunden

Auch hier wird das Personal geschult und das Publikum online, aber auch live eingewiesen: Beim Spiel am Samstag gegen den SV Meppen werden Auszubildende der Sparkasse rund um das Stadion Flyer verteilen und den neuen Service erklären. Wichtigstes Ziel: die knappe Zeit für die Versorgung mit Bier und Bratwurst optimal zu nutzen und die Wartezeit für die Zuschauer zu verkürzen.

Zahlung mit Bargeld weiterhin möglich

Dabei ist es der Sparkasse wichtig, dass auch künftig mit Bargeld gezahlt werden kann. Und der VfL weist daraufhin, dass er sich gegen eine Clubkarte entschied, bei der der kundenunfreundliche Teufel im Detail steckt – beispielsweise bei der Aufladung und der Auszahlung von Restbeträgen.