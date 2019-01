Osnabrück. Lothar Gans wird am Samstag beim Derby gegen den SV Meppen offiziell verabschiedet – nach neun Jahren als Profi und 22 Jahren als Manager, Geschäftsführer und Trainer des VfL Osnabrück. Aus diesem Anlass zeichnen wir in einer Serie seinen Weg durch die Fußballzeiten nach. Im dritten Teil geht es um die Jahre in der 2. Bundesliga und die Ära Piepenbrock.

Der Traum von der Bundesliga, in Osnabrück seit den fünf Aufstiegsrunden zwischen 1969 und 1973 lebendig, prägte auch die Zweitligajahre. In den ersten Saisons der 2. Liga Nord gehörte der VfL zum oberen Drittel, doch dann rutschte der Club ab, die Zuschauerzahlen sanken, und Osnabrück wurde zu einem unscheinbaren Standort der zweigeteilten 2. Liga.







„Die beste Mannschaft hatten wir zwischen 1975 und 1977, da waren Klassespieler wie Wohlgemuth, Schock, Mühlenberg, Nordmann, Greif oder Hußner. Aber nach dem Abgang von Reinhold Ertel hatten wir keinen Trainer, der diese Spieler führen konnte. Typisch war das Jahr 1977/78 mit Reinhard Roder. Er gab das Ziel Aufstieg aus, fand aber nie einen Draht zu den Spielern. Am Ende wären wir mit einer verunsicherten, zerstrittenen Mannschaft um ein Haar abgestiegen. Gerettet hat uns der gute alte Momi.“

Die Ära Piepenbrock



Radoslav Momirski, die Trainerlegende der Sechzigerjahre, hatte der neue Präsident Hartwig Piepenbrock in einer Verzweiflungsaktion verpflichtet. Der Unternehmer hatte den VfL 1977 übernommen und führte den Club mit starker Hand. Ohne seine Zuschüsse, die er als Sponsor und Mäzen zahlte, hätte der VfL nicht überlebt.

Fußball-Profi mit Halbtagsstelle

Lothar Gans, 1975 als Talent gekommen, hatte sich nicht nur einen Stammplatz, sondern auch einen vorderen Rang in der teaminternen Hierarchie erarbeitet. Er konnte zuhören, fand die richtigen Worte in der Sprache der Fußballer, und er bot auch mal dem Präsidenten die Stirn – obwohl er in der Firma Piepenbrock eine Halbtagsstelle hatte. Sportlich hatte er einen guten Namen, und immer wieder mal klopften andere Vereine an.

Anzeige Anzeige

„Manchmal habe ich überlegt, ganz klar. Aber das waren ja andere Dimensionen als heute – da muss doch kein Drittligaspieler lange überlegen, wenn ihm ein Zweitligist das Dreifache bieten kann. Ich weiß noch, dass Fortuna Köln, wo Jean Löring gut zahlte, auf mein VfL-Gehalt 1000 DM drauflegen wollte. Aber hätte das den Rest aufgewogen? Umzug, Zweitjob, Arbeitsplatz meiner Frau – ich sagte Nein.“

Auf Bohnsack folgt Biskup

Ein Jahr später verhandelte Gans aus einer ganz anderen Lage mit Westfalia Herne und Arminia Bielefeld. Der VfL war abgestiegen. Doch dann sagte Piepenbrock dem wechselwilligen Gans: „Warten Sie mal bitte noch ein paar Tage ab …“ Der VfL-Präsident, einflussreiches Mitglied im DFB-Ligaausschuss, wusste, was geschehen würde: Der FC St. Pauli verlor die Lizenz, der VfL blieb in der Liga – und verpflichtete dann die drei besten Spieler des FC St. Pauli zum günstigen Konkurs-Tarif: Horst Feilzer, Nils Tune-Hansen und Buttje Rosenfeld wurden zu Assen einer neuen Mannschaft, die sich unter Gerd Bohnsack gut entwickelte und 1980/81 Kandidat für den Bundesliga-Aufstieg war. Der Grund: Der VfL hatte den Trainer verpflichtet, von dem Gans heute noch schwärmt.





„Wir waren alle geschockt, als Bohnsack nach einem Jahr gehen musste. Wir empfingen Werner Biskup mit viel Skepsis, doch dann begeisterte er uns mit seiner mitreißenden Art; es wurde meine schönste Saison. Wir spielten mit Werder, Hertha und Braunschweig bis ins Frühjahr oben mit, dann ging uns die Puste aus, weil wir die 42 Ligaspiele mit einem 18-köpfigen Kader durchhalten mussten.“

Absturz in der Saison 1983/84

Es reichte immerhin zur Qualifikation für die neue, eingleisige 2. Bundesliga. Biskup folgte dem Ruf des Geldes nach Uerdingen, beim VfL setzte Piepenbrock alles auf eine Karte, um die Bundesliga zu erreichen. Doch die Investition in teure Stars 1982 wurde zum Desaster. Wieder erlebte der Teamspieler Gans, wie eine Mannschaft an Einzelinteressen scheiterte. Der Sturz war tief, denn anstatt den Traum Bundesliga zu verwirklichen wurde im Mai 1984 ein Albtraum Realität: Nach dem 6:4 gegen Wattenscheid 09 im letzten Spiel der Saison 1983/84 war der erste Abstieg seit 1936 perfekt – aus der bundesweiten 2. Bundesliga stürzte der VfL ab in eine von sieben Amateurligen.





„Ich sollte und wollte bleiben, das war nach einem Gespräch mit Piepenbrock klar; in diesem Bewusstsein fuhr ich in den Urlaub und sagte mehrere Anfragen ab. Als ich wieder kam, fand ich einen Brief im Kasten: Ich war auf die Transferliste gesetzt worden – der VfL wollte mich nicht mehr. Ich war Vollprofi gewesen, hatte aber die Zusicherung auf einen Job bei Piepenbrock. Doch das Verhältnis war zerstört, da wollte ich auf keinen Fall mehr arbeiten. Von einem Tag auf den anderen stand ich da – ohne Profivertrag, ohne Job. Plötzlich wusste ich, was Existenzangst ist.“

Nächste Folge: Nach zwölf Jahren Comeback beim VfL