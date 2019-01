Osnabrück. Der Tabellenführer der 3. Fußball-Liga erhöht die Schlagzahl in der Vorbereitung auf das erste Pflichtspiel des Jahres: Beim VfL Osnabrück beginnt heute die Trainingswoche vor dem Derby gegen den SV Meppen (Samstag, 14 Uhr, Bremer Brücke). Außerdem sind weitere Karten im Verkauf.

Training: Nach dem freien Montag bittet Trainer Daniel Thioune heute zu zwei Einheiten (9.30 und 15 Uhr). Die Zeit dazwischen verbringen die lila-weißen Fußballer konzentriert an der Illoshöhe.

VfL-Fans gegen Rassismus am Ball: Rund um die Partie gegen den SV Meppen veranstaltet das Fanprojekt eine Projektwoche zur nationalsozialistischen Vergangenheit des Vereins. Los geht es am Donnerstag (24. Januar, 19 Uhr, Stadion Bremer Brücke) mit einer Lesung von Dietrich Schulze-Marmeling und Heiko Schulze zum Thema „Lila-weiß in brauner Zeit“. Es folgt ein öffentlicher Stolpersteingang durch den Schinkel am Sonntag (27. Januar, 13 Uhr, Treffpunkt Ostkurve) und eine Veranstaltung im Rahmen des „Lernorts Bremer Brücke“ am 29. Januar.



Tickets für das Derby gegen Meppen: Rund 500 Sitzplatzkarten (Nord- und Südtribüne), die aus Kontingenten noch nicht abgerufen wurden, sollen an diesem Dienstag in den freien Verkauf gehen. Mit 159 Karten für die Ostkurve und 950 Tickets für die Westkurve (Stand: Montagnachmittag) stehen damit insgesamt noch rund 1600 Karten für Samstag zur Verfügung. Sie sind in den Fanshops am Stadion und im L&T-Sporthaus sowie im Online-Shop des VfL erhältlich.

Auswärtskarten für München, Münster und Köln: Ab heute gibt es im Fanshop am Stadion Karten für die Spiele bei Preußen Münster (16. Februar, 14 Uhr) und Fortuna Köln (12. März, 19 Uhr). Für das Spiel in Münster hat der VfL 1500 Stehplatzkarten erhalten. Für Vollzahler (1200 Karten) kostet eine Karte 12 Euro. Ermäßigte Tickets (300 Stück) gibt es für 10 Euro. Für das Fortuna-Spiel haben die Lila-Weißen 450 Stehplatztickets zum regulären Preis von 13 Euro zur Verfügung gestellt bekommen. 50 ermäßigte Plätze können für jeweils 11 Euro erworben werden. Außerdem gibt es im Fanshop an der Bremer Brücke noch rund 20 Sitzplatztickets für das erste Auswärtsspiel des Jahres beim TSV 1860 München (2. Februar, 14 Uhr).

„Lila-weiße Nacht“: Die Vereinsparty, die im Herbst aus Termingründen nicht stattfinden konnte, wird am Freitag, 8. Februar, nachgeholt. Zuvor spielt der VfL um 19 Uhr zuhause gegen die SG Sonnenhof Großaspach. Austragungsort der „Lila-weißen Nacht“ ist traditionell das Osnabrücker Alando Palais. Der Kartenvorverkauf hat noch nicht begonnen.



Ostercamp: Vom 15. bis 17. April richten die Lila-Weißen ein Ostercamp auf der Illoshöhe aus. Täglich finden zwei Trainingseinheiten statt. Teilnehmen können 100 Kinder von sieben bis zwölf Jahren. Im Preis von 149 Euro sind Mittagessen, ein Trikotsatz, ein Fußball und eine Freikarte für das Heimspiel gegen den VfR Aalen (noch nicht terminiert) enthalten. Teilnahmegutscheine sind im Fanshop an der Bremer Brücke erhältlich.

