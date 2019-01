Marienfeld . Der VfL Osnabrück ist eine Woche vor dem Wiederbeginn in der 3. Liga voll im Wettkampfmodus. Beim 2:0-Sieg in Marienfeld gegen den Regionalligisten SV Lippstadt 08 lieferte die Mannschaft von Trainer Daniel Thioune eine überzeugende Generalprobe ab. Sorge macht nur eine Verletzung von Torwart Nils Körber.

Unter Ausschluss der Öffentlichkeit fand der VfL auf der Privatanlage des gern von Fußballmannschaften genutzten Hotels "Klosterpforte" in Marienfeld-Harsewinkel nahezu optimale Bedingungen vor. Der Rasenplatz war natürlich angefroren, aber bestens präpariert und gut bespielbar. Die Kosten für die Nutzung teilten sich die beiden Vereine.

Drei Drittel mit einer Gesamtspielzeit von 100 Minuten

Nach der aus Sicherheitsgründen notwendig gewordenen Absage des Spiels gegen den VfB Lübeck - vorgesehen am Sonntag in Lohne - vereinbarten die beiden Trainer für die Partie in Marienfeld 100 Minuten Spielzeit, aufgeteilt in drei Drittel, die ersten beiden dauerten jeweils 35 Minuten, das letzte lief über eine halbe Stunde.

23 Akteure bei der Generalprobe im Einsatz

VfL-Trainer Daniel Thioune war mit allen einsatzfähigen Spielern angereist; es fehlten der verletzte Alexander Dercho (wird am Montag 32), Rekonvaleszent Simon Haubrock und A-Jugend-Torwart Laurenz Beckemeyer; der angeschlagene Felix Schiller war als Zuschauer vor Ort. Alle 23 Akteure kamen zum Einsatz, die geringste Spielzeit hatten die Abwehrspieler Furkan Zorba (spielt in den Plänen von Thioune keine Rolle) und Tim Möller, die in den letzten zehn Minuten rein durften.

Lippstadt war ein idealer Sparringspartner

Bei Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt entwickelte sich gegen die junge, taktisch gut ausgebildete Lippstädter Mannschaft eine spielerisch durchaus anspruchsvolle, kämpferisch von beiden Seiten entschlossen geführte Partie. Der Regionalliga-Neuling, besetzt mit zahlreichen in Nachwuchsleistungszentren von Profiklubs ausgebildeten Talenten, störte den VfL früh und mit Geschick, suchte immer den Weg nach vorn und war auch wegen seiner Konterstärke ein guter Sparringspartner für das erste Ligaspiel gegen den SV Meppen.

Konzentration hoch, Konkurrenzkamp scharf

Der VfL war von der ersten bis zur letzten Minute konzentriert bei der Sache, ließ nur selten die Zügel schleifen. Ganz offenkundig hatte Trainer Thioune den Konkurrenzkampf noch einmal ordentlich angeheizt. Vor allem in der Anfangsphase und im zweiten Drittel war der VfL gut in der Spur, verteidigte gewissenhaft und erarbeitete sich Chancen.

Tore durch Anas Ouahim und Benjamin Girth

Der erste Treffer fiel nach einem platzierten Flachschuss von Anas Ouahim, der in der 19. Minute aus 17 Metern ins Eck traf. Das 2:0 gelang Benjamin Girth, der nach einer Kopfballverlängerung von Sebastian Klaas und einem langen Ball von Steffen Tigges in der 78. Minute Torwart Erlmann umkurvte und einschob.

Girth zeigte, was er für den VfL wert sein kann

Girths Premierentreffer war kein Zufall: Der von Holstein Kiel ausgeliehene Angreifer war nach dem ersten Drittel - zusammen mit Marcos Alvarez - eingewechselt worden und zeigte, was er als Strafraumstürmer für den VfL wert sein kann: Er verbreitete mehrfach Torgefahr und offenbarte sein Spielverständnis, als er in drei Szenen den Ball für Mitspieler geschickt auflegte. Einen weiteren Treffer verpasste er kurz vor Schluss, als er einen auf dem harten Boden verspringenden Ball über das leere Tor setzte.

Etienne Amenyido macht auf sich aufmerksam

Auffällig waren auch die druckvollen, zielgerichteten Aktionen von Etienne Amenyido, die konstant gute Form von Leistungsträgern wie Maurice Trapp, Ulrich Taffertshofer, Bashkim Renneke oder David Blacha, der erneute Nachweis der Verwendbarkeit von Steffen Tigges in einer defensiven Rolle auf der linken Seite und die Verlässlichkeit, die Ersatztorwart Philipp Kühn garantiert.

Nils Körber mit blutiger Nase ausgewechselt

Kühn musste 32 Minuten kalt ins Spiel, weil Nils Körber nach einem Zusammenprall mit Taffertshofer ausgewechselt werden musste. Die Nummer 1, in der Rangliste des Fachmagazin "Kicker" als bester Schlussmann der 3. Liga geadelt, wurde im Gesicht getroffen; er war benommen und blutete aus der Nase, musste aber nicht ins Krankenhaus. Eine nähere Diagnose wird am Sonntag erwartet.

Daniel Thioune: Alle Antennen müssen ausgefahren bleiben

Trainer Daniel Thioune war insgesamt zufrieden, bemängelte aber zu Recht einige Nachlässigkeiten im Passpiel vor allem im ersten Drittel, die zu Ballverlusten und Kontermöglichkeiten der Lippstädter führten. Mit kritischen Zwischenrufen begleitete der Coach den 100-Minuten-Test und sagte anschließend: "Es gibt keinen Grund nachzulassen. Wir haben auch in diesem Spiel gesehen, dass wir alle Antennen ausgefahren halten müssen."