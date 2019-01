Osnabrück. Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an - so besang einst Udo Jürgens einen Geburtstag, den heute zwei VfL-Legenden begehen dürfen. Die Tagesrubrik zum VfL Osnabrück.

Happy Birthday: Ex-VfL-Trainer Jürgen Gelsdorf feiert heute seinen 66. Geburtstag. Vor einiger Zeit hat der Fußballlehrer mit NOZ-Sportchef Harald Pistorius 45 Jahre im Profifußball Revue passieren lassen. Zudem feiert Ex-Spieler Nils Tune Hansen Geburtstag - er ist am selben Tag wie Gelsdorf geboren (19. Januar 1953) und wird ebenfalls 66 Jahre alt.

Testspiel live: Ab 14 Uhr testet der VfL gegen den SV Lippstadt. Hier gibt es dann den Liveticker.

VfL-Fans gegen Rassismus am Ball: Rund um die Partie gegen den SV Meppen veranstaltet das Fanprojekt eine Projektwoche zur nationalsozialistischen Vergangenheit des Vereins. Los geht es am 24. Januar mit einer Lesung von Dietrich Schulze-Marmeling zum Thema „Lila-weiß in brauner Zeit“. Es folgt ein öffentlicher Stolpersteingang durch den Schinkel am 27. Januar und eine Veranstaltung im Rahmen des „Lernorts Bremer Brücke“ am 29. Januar. Hier alle Infos.

Tickets für das Derby gegen Meppen: Derzeit gibt es noch Karten - aber nicht merh besonders viele. Erhältlich sind sie im Fanshop an der Bremer Brücke, im L&T Sporthaus, über die Ticket-Hotline und den neuen Online-Shop unter www.vfl.de/ticketshop.

„Lila-weiße Nacht“: Die Vereinsparty, die im Herbst aus Termingründen nicht stattfinden konnte, wird am Freitag, 8. Februar, nachgeholt. Zuvor spielt der VfL um 19 Uhr zuhause gegen die SG Sonnenhof Großaspach. Austragungsort der „Lila-weißen Nacht“ ist traditionell das Osnabrücker Alando Palais. Der Kartenvorverkauf hat noch nicht begonnen.



Ostercamp: Vom 15. bis 17. April richten die Lila-Weißen ein Ostercamp auf der Illoshöhe aus. Täglich finden zwei Trainingseinheiten statt. Teilnehmen können 100 Kinder von sieben bis zwölf Jahren. Im Preis von 149 Euro sind Mittagessen, ein Trikotsatz, ein Fußball und eine Freikarte für das Heimspiel gegen den VfR Aalen (noch nicht terminiert) enthalten. Teilnahmegutscheine sind im Fanshop an der Bremer Brücke erhältlich.

