Osnabrück. Das Winterwetter und sicherheitstechnische Erwägungen haben dem VfL Osnabrück einen Strich durch die geplante Doppel-Generalprobe vor dem Restart in die 3. Fußball-Liga gemacht. Nun steigt an diesem Wochenende nur eine anstatt zwei Partien – und diese unter dem Ausschluss der Öffentlichkeit.

Ursprünglich war die Idee, die Fans teilhaben zu lassen an zwei Leistungstests vor dem Derby am kommenden Samstag an der Bremer Brücke gegen den SV Meppen. Dann aber meldete erst West-Regionalligist SV Lippstadt 08 seinen Platz in der Liebelt-Arena infolge des Wintereinbruchs als unbespielbar. Und im Falle der für morgen geplanten Partie gegen Nord-Regionalligist VfB Lübeck schritten Sicherheitsbehörden ein: Der anberaumte Spielort, das Amasyaspor-Stadion im südoldenburgischen Lohne, genüge als Amateurfußballplatz nicht jenen sicherheitstechnischen Anforderungen, die im Falle eines theoretisch möglichen Aufeinandertreffens rivalisierender Fangruppen höherklassiger Teams vorzuhalten seien.

Thioune: Das ist ärgerlich

Bis in den frühen Abend glühten gestern die Telefonleitungen heiß beim VfL im Bestreben, irgendwie die Austragung der Partien zu retten. Das gelang nur in einem Fall: Heute wird um 14 Uhr gegen Lippstadt getestet – an einem neutralen Ort, der nicht öffentlich bekannt gegeben werden soll. „Argerlich“, nennt VfL-Trainer Daniel Thioune die Tatsache, „dass ich nun nicht allen Spielern 90 Minuten Einsatzzeit verschaffen kann.“

Damit sich dennoch möglichst viele VfL-Kicker möglichst lange zeigen können, strebt Thioune die Verlängerung der Spielzeit gegen Lippstadt an: Im Gespräch sind mehrere Varianten, etwa zweimal 50 Minuten oder dreimal 35 Minuten – die finale Absprache mit dem Gegner erfolgt bis zum Anpfiff. Klar ist jedoch, dass der Spielraum für Experimente geringer wird und jene Kicker, die in der engeren Auswahl für die Startelf gegen Meppen stehen, heute wohl länger spielen als andere - die laut Thioune dann „in der kommenden Woche im Training noch einmal ordentlich Gas geben müssen.





Fehlen wird neben Alexander Dercho (Sprunggelenk) Felix Schiller: Der Abwehrspieler hat sich im Training das Knie verdreht. „Es ist wohl keine schlimmere Verletzung, belasten können wir ihn aber derzeit nicht“, sagt Thioune. Mit dabei sein werden dafür trotz jüngster Trainingspausen wegen diverser leichter Wehwehchen Marcos Alvarez, Anas Ouahim und Sebastian Klaas.

Lippstadt ohne große Namen

Lippstadt als 13. der starken Regionalliga-Weststaffel dürfte zumindest ein ordentlicher Prüfstein sein für den VfL, auch wenn das Team des jungen Trainers Daniel Berlinski (32) erst Mitte Februar wieder den Ligabetrieb aufnimmt und große, bekannte Namen fehlen im Aufgebot. Der Aufsteiger speist sich neben Eigengewächsen vor allem aus Spielern, die über die Jugendausbildung großer Klubs wie SC Paderborn, Schalke 04 oder Borussia Dortmund den Sprung in höhere Ligen nicht geschafft haben.

Ausfallen muss dagegen nun das Wiedersehen mit Ex-Osnabrückern gegen Lübeck: Neben Ahmet Arslan (24), der bis Sommer in lila-weiß agierte, ist Florian Riedel Stammspieler an der Lohmühle: Der inzwischen 28-jährige Außenbahnspieler hatte ab Sommer 2011 ein Jahr für den VfL gespielt. Bekannt in der Region dürfte zudem der gebürtige Auricher Stürmer Daniel Franziskus (13 Saisontore) sein, der in den vergangenen Jahren beim VfB Oldenburg glänzte, im Sommer in die Hansestadt wechselte und und jüngst auf Anhieb die Sportlerwahl der „Lübecker Nachrichten“ gewann.