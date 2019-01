Nach dem Trainingslager im türkischen Belek waren für den VfL Osnabrück zwei Testspiele geplant. Foto: osnapix / Titgemeyer

Osnabrück. Eigentlich sollte der VfL Osnabrück am Samstag, 19. Januar 2019, beim SV Lippstadt und am Sonntag, 20. Januar, in Lohne gegen den VfB Lübeck testen. Die Spiele finden nun unter Ausschluss der Öffentlichkeit und an anderen Spielorten statt. Das teilte der VfL mit.