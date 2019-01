Osnabrück . Der VfL Osnabrück muss in den kommenden Wochen auf die Dienste von Alexander Dercho verzichten. Der Linksverteidiger hat erneut Probleme mit seinem bereits 2017 operierten Sprunggelenk.

Im Sommer 2017 zog sich Alexander Dercho in einem Zweikampf um den Ball einen Knorpelschaden im Sprunggelenk zu, der operativ behandelt werden musste. Nach der aktuellen Belastung im Trainingslager zeigt das in Mitleidenschaft gezogene Sprunggelenk erneut Reaktionen. Die Beschwerden und Schmerzen zwingen den 31-Jährigen zu einer mehrwöchigen Pause.

Dercho hatte aufgrund der Verletzung in der vergangenen Spielzeit 2017/18 kein Spiel absolviert. In dieser Saison kommt er auf zwei Einsätze über 90 Minuten in der 3. Liga, drei Spiele über etwa 80 Minuten sowie auf drei kurze Teilzeit-Einsätze. Schon im Herbst hatten Probleme mit dem Sprunggelenk den Linksverteidiger zu einer längeren Pause gezwungen.

Ouahim und Klaas nicht im Training

Auch Anas Ouahim und Sebastian Klaas nehmen derzeit nicht am Trainingsbetrieb teil. Ouahims Risswunde, die er sich im Testspiel gegen Young Boys Bern zuzog, ist noch nicht ausreichend verheilt. Eigengewächs Klaas kann erst nach auskuriertem grippalem Infekt wieder einsteigen.

Testspiele am Wochenende stehen fest

Für die Profis des VfL Osnabrück stehen am kommenden Wochenende zwei Testspiele gegen Regionalliga-Teams an. Am Samstag geht es gegen die West-Regionalligisten vom SV Lippstadt 08 und am Sonntag gegen Nord-Regionalligist VfB Lübeck. Die Lippstädter rangieren in der Regionalliga West aktuell auf dem 13. Platz, der VfB Lübeck belegt in der Regionalliga Nord den zweiten Platz. Es sind die letzten Leistungstests vor dem Ligastart am 26. Januar um 14 Uhr beim Derby gegen den SV Meppen an der Bremer Brücke.